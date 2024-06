Comment obtenir l’arme Lame-revers dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Si vous aimez collectionner des armes dans Elden Ring, Shadow of the Erdtree vous offrira de nombreuses opportunités d’obtenir de superbes armes, dès le début du jeu, et la Lame-revers est l’une des meilleures.

Faisant partie d’un nouveau type d’arme dans le DLC, la Lame-revers possède une animation assez rapide et couvre une bonne partie de l’espace pendant ses combos. Donc, si vous cherchez à obtenir cette nouvelle lame dans Shadow of the Erdtree, voici son emplacement, comment l’obtenir et tout ce que vous devez savoir.

Où trouver la Lame-revers dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Fromsoftware Vous pouvez trouver la Lame-revers dès le début du DLC.

Pour obtenir la Lame-revers, voyagez simplement au nord du Site de Grâce des Ruines Calcinées qui est disponible dès le début de votre aventure dans Shadow of the Erdtree. Une fois arrivé à l’endroit indiqué sur la carte ci-dessus, vous trouverez un petit autel sur lequel vous trouverez l’arme.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Fromsoftware Il ne vous reste plus qu’à aller à cet endroit et à prendre l’arme.

Vous n’avez pas besoin de combattre des ennemis ici, même pas le gigantesque Fourneau de cette zone. Cependant, assurez-vous de rester hors de sa portée d’attaque car il causera des dégâts dévastateurs et pourra vous tuer en un coup s’il vous repère, même à une distance considérable.

Statistiques de la Lame-revers

Voici le tableau des statistiques de la Lame-revers :

Statistiques Puissance d’attaque Puissance de Garde Physique 105 40 Magie 0 30 Feu 0 30 Foudre 0 30 Sacré 0 30 Boost de Garde 100 15

La Lame-revers fait partie du type d’arme Lame-revers dans Elden Ring, et scaling dépend des attributs de Force (D) et de Dextérité (D). Ces attributs peuvent être modifiés en ajoutant différentes Cendres de Guerre, et améliorer l’arme améliorera les statistiques et les bonus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le meilleur style de jeu pour la Lame-revers

Les Lame-revers encouragent un style de combat rapproché rapide où votre Équilibre pourrait être fortement testé contre les ennemis. L’Équilibre est plus important pour les builds de Force la plupart du temps, mais si vous ne voulez pas être étourdi en plein combo, assurez-vous que votre Équilibre soit suffisamment élevé.

Bien qu’il s’agisse d’une arme de début de partie, elle peut vous mener assez loin dans le DLC d’Elden Ring, alors assurez-vous de l’améliorer jusqu’à +25 dès que possible, car ce n’est qu’alors qu’elle vous permettra d’affronter les boss les plus puissants des terres de Shadow of the Erdtree.

L’article continue après la publicité

En rapport: Comment commencer le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree

L’article continue après la publicité

Découvrez nos guides et toute l’actualité de Shadow of the Erdtree dans la rubrique Elden Ring de notre site.