Quelle sera la prochaine classe de Diablo 4 ?

Les classes actuellement disponibles dans Diablo 4 ne seront probablement pas les seules, d’autres ont de grandes chances d’arriver dans des mises à jour et des extensions. La question est : quelles autres classes de l’univers Diablo pourraient être ajoutées à Diablo 4 ?

Bien que l’extension de Diablo 4 ait été confirmée par Blizzard, nous ne savons pas encore avec certitude ce qu’elle contiendra. Aussi, Blizzard n’a pas encore confirmé si nous aurons de nouvelles classes de personnages jouables avec l’extension Vessel of Hatred.

La bonne nouvelle, c’est que Blizzard a tendance à ajouter de nouvelles classes dans ses extensions, si l’on se réfère aux DLC des précédents Diablo. La question est, quelles pourraient être ces nouvelles classes ? Diablo 4 a curieusement utilisé uniquement des classes existantes, dont certaines n’avaient pas été jouables depuis le Diablo original. Cela en fait le premier jeu Diablo à ne pas créer de nouvelles classes comme Diablo 2, 3, et même Immortal, l’ont fait auparavant.

La première nouvelle classe devrait être ajoutée avec l’extension Vessel of Hatred. En explorant les classes ayant existé dans de précédents opus de Diablo , nous pouvons spéculer sur quels personnages pourraient faire leur (ré)apparition. Nous pensons également pouvoir écarter certains des prétendants. Voici donc nos suppositions.

Guerrier

(Diablo 1) Le Guerrier est la classe de mêlée de base dans le Diablo original, formant avec le sorcier et le voleur un trio classique d’archétypes de jeux de rôle. La classe Guerrier a quasiment disparu tant dans le lore que dans le gameplay. Dans les opus suivants, le Guerrier a été remplacé par d’autres classes comme le Barbare, le Paladin et le Croisé, plus spécialisées. Dans le lore, le Guerrier de Diablo 1 était le Prince Aiden de Tristram qui est devenu le Rôdeur noir, et plus tard, un tragique moyen de retour pour Diablo.

Sorcier (Diablo 3 et Immortal)

(Diablo 3, Immortal) Une autre classe qu’il est improbable de voir revenir dans une future extension de Diablo 4, c’est le Sorcier (ou Wizard en anglais, déjà traduit Sorcier dans Diablo 3 et Immortal) car il est bien trop similaire au Sorcier actuel en ce sens que les deux classes utilisent de la magie élémentaire pour endommager leurs ennemis. Le Sorcier a été introduit dans Diablo 3 et réutilisé dans Diablo Immortal, remplaçant les anciennes classes de Sorcier et Sorcière de Diablo 1 et 2. Même si techniquement, le Sorcier de Diablo 3 et le Sorcier de Diablo 4 sont des classes bien différentes ; leurs compétences et leurs noms bien trop semblables n’apporteraient rien de nouveau, si ce n’est de la confusion.

Barde

(Diablo 1: Hellfire) Le Barde est une classe ajoutée dans l’extension non officielle Hellfire de Diablo 1. Comme ce contenu était officieux, le Barde est probablement hors catégorie. Cependant, Blizzard a officiellement introduit l’autre personnage de Hellfire, le Barbare, dans Diablo 2 et a continué à utiliser cette même classe dans Diablo 3, Immortal, et 4. Donc, même s’il ne faut jamais dire jamais, nous pensons que le Barde est l’une des classes de personnages les moins probables à être ajoutées dans les futurs extensions de Diablo 4.

Amazone

(Diablo 2) Les Amazones sont de puissantes guerrières qui maitrisent l’art du combat avec des arcs, des javelots et des lances. Elles ont largement remplacé la classe Voleur dans Diablo 2. Les Amazones n’ont jamais été reprises dans un jeu Diablo depuis, bien que nous ayons eu des classes similaires comme le Chasseur de démons de Diablo 3 qui utilisait également des arcs. Il est possible que le Chasseur de Démons ait aussi été inspiré par le Barbare, qui a fait ses débuts dans l’extension non officielle Hellfire de Diablo 1 avant d’être officiellement ajouté à Diablo 2.

Assassin

(Diablo 2) L’Assassin est une autre classe qui n’est apparue que dans un seul jeu Diablo. Introduite dans l’extension Lord of Destruction de Diablo 2, l’Assassin utilise des pièges et des compétences martiales pour vaincre ses ennemis. Comme l’Amazone, l’Assassin n’a jamais été reprise dans un autre jeu Diablo. Cependant, nous avons eu la classe Moine de Diablo 3 qui partage quelques similitudes avec l’Assassin, mais pas suffisamment pour dire que le Moine a remplacé l’Assassin. Cela fait de l’Assassin une candidate possible pour Diablo 4.

Chasseur de Démons

(Diablo 3, Immortal) Capable de manier deux arbalètes simultanément, de lancer des explosifs, de placer des pièges et de pratiquer la magie des ombres. Le Chasseur de Démons est une fusion des classes Assassin et Amazone, qu’il remplace. Cette classe a été populaire à la fois dans Diablo 3 et Immortal et pourrait probablement faire son retour. Cependant, le Voleur pourrait faire doublon avec le Chasseur de Démons sur plusieurs aspects. Nous n’excluons toutefois pas complètement la possibilité de les revoir.

Féticheur

(Diablo 3) Les Féticheurs catalysent les pouvoirs du Vaudou pour invoquer des esprits et des créatures mort vivantes afin de combattre et de servir leurs intérêts. Cette classe a essentiellement remplacé le Nécromancien dans Diablo 3 mais s’est avérée moins populaire. Finalement, le Nécromancien a été ajouté à Diablo 3 dans une extension, à la demande générale. Le retour du Nécromancien dans Diablo 4 pourrait signifier qu’il n’y a pas de place pour le Féticheur, mais puisque les deux Néphalems ont coexisté dans Diablo 3, cela reste toujours une possibilité. Cependant, nous pensons qu’il y a des prétendants plus probables.

Moine

(Diablo 3, Immortal) Nous abordons maintenant les classes de personnages les plus susceptibles d’apparaître dans les extensions de Diablo 4. Les Moines sont des combattants disciplinés avec une frome d’attaque agile et des compétences défensives impressionnantes, ce qui les rend extrêmement polyvalents dans le combat rapproché. Ils ont également emprunté certains mouvements et équipements de la classe Assassin. Le Moine était populaire dans Diablo 3 et Immortal, avec des builds souvent en tête des classements en PvP comme en PvE. Cette classe n’a pas d’équivalent actuel dans Diablo 4, ce qui signifie qu’elle pourrait facilement être ajoutée.

Paladin

(Diablo 2) Un guerrier orienté combat en mêlée qui utilise des auras et de la magie sacrée pour augmenter sa force et affaiblir les ennemis. Le Paladin a principalement remplacé la classe de Guerrier en armure, mais avec le zèle de la lumière sacrée pour guider son chemin. Cette classe pourrait bien s’intégrer dans Diablo 4, surtout en considérant la religion d’Inarius qui a émergé depuis Diablo 3. Bien que la classe ait été remplacée par le Croisé dans Diablo 3 et Immortal, il serait peut être temps de reconsidérer le Paladin.

Croisé

(Diablo 3, Immortal) Un personnage assez ressemblant à la classe Paladin, le Croisé est un hybride lanceur de sorts/tank qui utilise une armure lourde tout en maniant un fléau d’armes, une épée et un grand bouclier. Mais leur principale arme est leur droiture et leur volonté qu’ils utilisent pour châtier les hérétiques et les démons. La classe a été utilisée dans Diablo 3 et Immortal à la place du Paladin. Nous croyons sincèrement que l’une de ces deux classes fera son retour dans l’extension de Diablo 4. La seule question est laquelle, le Croisé ou le Paladin ?

Chevalier de Sang

(Diablo Immortal) Une classe vampirique actuellement exclusive à Diablo Immortal – du moins pour l’instant. Le Chevalier de Sang est la première nouvelle classe de Diablo depuis que le DLC de Diablo 3 a dévoilé le Croisé en 2014. Blizzard a sorti la classe dans Diablo Immortal quelques semaines seulement après le lancement de Diablo 4.

On peut donc penser que les développeurs ont envisagé la possibilité d’ajouter ce pourfendeur de démons assoiffé de sang à Diablo 4. Bien que cela serait quand même considéré comme une classe déjà vue, ce serait au moins quelque chose que Diablo 1, 2 et 3 n’avaient pas. Espérons que Blizzard a de grands projets pour le Chevalier de Sang – et pas seulement dans Diablo Immortal.

Une Nouvelle Classe de Personnage



Chaque jeu Diablo a introduit de nouvelles classes de personnages, à l’exception de Diablo 4. Diablo 2 et 3 ont présenté plusieurs nouvelles classes, même si certaines étaient essentiellement des réinterprétations ou inspirées de classes précédentes.

L’extension de Diablo 4 pourrait même voir l’ajout de classes issues de factions que nous avons rencontrées, mais jamais incarnées, telles que le Templier, le Brigand ou l’Enchanteresse. Nous pourrions même jouer en tant qu’Ange ou Démon pour la première fois, surtout maintenant que les alliances entre les forces du Ciel et de l’Enfer sont devenues plus complexes. Quoi qu’il en soit, nous sommes confiants que les classes de personnages déjà présentes dans Diablo 4 ne sont que le début.

