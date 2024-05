Vagues Infernales dans la Saison 4 de Diablo 4 : changements, élixir, rituel maudit…

Les Vagues Infernales ont subi l’un des changements les plus importants de tous les systèmes dans la Saison 4 de Diablo 4. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce système redynamisé.

La Saison 4 de Diablo 4, intitulée Butin Redynamisé, apportera les modifications tant espérées aux Vagues Infernales, réclamées par la communauté depuis la Saison du Sang. Cette nouvelle saison va mettre l’accent sur l’amélioration des butins et des récompenses, promettant une refonte complète des Vagues Infernales.

Venez donc découvrir tous les changements apportés aux Vagues Infernales dans la Saison 4 de Diablo 4.

Tous les changements apportés aux Vagues Infernales dans la Saison 4 de Diablo 4

Avec le mot « butin » dans le nom de la Saison 4 de Diablo 4, Blizzard indique clairement indiqué leur intention de se concentrer les récompenses du jeu cette saison.

Voici chaque changement apporté aux Vagues Infernales dans la Saison 4 : Butin Redynamisé.

Les Moissons du Sang comme inspiration

Dans le pré-patch note officiel, Blizzard a confirmé que les Vagues Infernales de la Saison 4 de Diablo 4 seront inspirées par l’activité saisonnière très célébrée de la Saison 2, les Moissons du Sang. Cela signifie qu’à mesure que vous progressez à travers les Vagues et continuez à tuer des ennemis, vous attirerez de plus en plus d’ennemis, le défi devenant plus difficile à mesure que vous avancez.

Niveaux de menace et Marque des Enfers

À mesure que vous tuez des hordes d’ennemis dans les Vagues Infernales de la Saison 4 de Diablo 4, vous générerez progressivement de la Menace, un nouveau mécanisme de la S4. La Menace est gagnée en fonction de la difficulté des monstres que vous tuez et de la fréquence à laquelle vous ouvrez des Offrandes Torturées pendant que vous participez à une Vague Infernale.

Il y a trois niveaux de Menace, visibles par une barre qui augmentera à mesure que vous générez de la Menace. Une fois le niveau 3 atteint, vous porterez la Marque des Enfers, ce qui signifie que vous attirerez certains des ennemis les plus difficiles dans Diablo 4.

Une fois que vous recevea la Marque des Enfers, préparez-vous car vous serez bombardé par une horde d’ennemis. Si vous réussissez à tous les tuer, un champion des Enfers apparaîtra, un ennemi extrêmement redoutable. Il existe cinq variantes de l’apparition des champions des Enfers, qui représentent chaque Classe de Diablo 4.

Vous pouvez réinitialiser votre niveau de Menace après avoir activé l’embuscade des champions des Enfers, ou simplement en mourant.

Blizzard Entertainment

Rituels Maudits

Les Rituels Maudits sont de nouvelles zones au sein de la carte des Vagues Infernales dans la Saison 4 de Diablo 4 où les joueurs peuvent invoquer une Jouvencelle du sang, l’une des entités les plus puissantes de Sanctuaire. Ces poteaux sont des lieux de rituels cultistes où trois corps décapités sont positionnés en forme de triangle, formant un cercle d’invocation.

Vous pouvez initier le Rituel Maudit vous-même en déposant trois Cœurs funestes, des ressources que vous pouvez obtenir en ouvrant des Offrandes torturées, en éliminant des démons champions des Enfers ou des Hérauts de l’apocalypse. Une fois déposés, une immense vague d’ennemis apparaîtra autour de vous et sera présidée par la Jouvencelle du Sang.

Bien sûr, vaincre la Jouvencelle du Sang offre une belle récompense, sans oublier que vous gagnez aussi du butin avec les autres ennemis après avoir initié le Rituel Maudit.

Disponibilité dans les niveaux de monde 1 et 3

Enfin, l’un des plus grands changements dans les Vagues Infernales de la Saison 4 de Diablo 4 est qu’elles seront désormais disponibles même dans les niveaux de monde 1 & 2. Auparavant, elles étaient uniquement disponibles pour les joueurs dans le niveau de monde 3 et plus, car elles étaient débloquées après avoir complété le donjon de la Cathédrale de la Lumière.

Naturellement, la difficulté générale des Vagues Infernales seront adaptées à votre niveau mondial, et aucun boss errant ou météore mortel ne vous surprendra de manière aléatoire.

Élixir Psychocage Impie

Pour les joueurs qui souhaitent augmenter la difficulté des Vagues Infernales de la Saison 4 de Diablo 4 encore plus, ils peuvent utiliser un nouvel élixir connu sous le nom de Psychocage Impie. Il augmentera les niveaux de chaque monstre de 10, et augmentera également considérablement le taux d’apparition des Cendres.

Vous pouvez acquérir cet élixir chaque fois que vous vainquez un champion des Enfers pendant dans les Vagues Infernales, et pouvez même les cumuler pour créer des monstres extrêmement puissants pour le farming de XP. Cependant, gardez à l’esprit que cet élixir ne sera disponible que dans la Saison 4, et ne sera pas conservé dans les Saisons suivantes.

Vous savez désormais tout des changements apportés aux Vagues Infernales dans la Saison 4 : Butin Redynamisé. En attendant, pour plus de guides et actualités sur le jeu de Blizzard, consultez la rubrique Diablo 4 de notre site.