Des joueurs enthousiastes de Diablo 4 qualifient la Saison 4 de “nouveau départ”

La Saison 4 de Diablo 4 est prête à marquer une redynamisation du contenu saisonnier du jeu, et jusqu’à présent, la communauté est optimiste quant à l’avenir des chasseurs de butin.

Depuis son lancement en juin 2023, le contenu saisonnier de Diablo 4 a traversé des périodes tumultueuses, notamment avec les Saisons 1 et 3 qui n’ont pas réussi à capturer l’intérêt des fans. En revanche, les Pouvoirs Vampiriques de la Saison 2 ont connu un franc succès auprès des joueurs. Toutefois, la confusion autour de la définition des saisons et les controverses sur leurs objectifs ont suscité des réactions mitigées. Néanmoins, la prochaine Saison 4 promet d’apporter des changements significatifs.

Blizzard a repris les choses à zéro avec la Saison 4 de Diablo 4 et, au lieu d’attribuer un thème à la saison, l’a simplement intitulée « Butin redynamisé », apportant des changements au système d’objets du jeu et en faisant son principal argument de vente. Les fans le demandaient depuis un moment et Blizzard a clairement indiqué que la Saison 4 marque le début d’une nouvelle ère pour Diablo 4, à l’approche de son premier anniversaire. Une extension est également prévue pour la fin de l’année 2024.

Blizzard Entertainment La Saison 4 sera un nouveau départ pour Diablo 4.

Depuis la Saison 1 de Diablo 4, de nombreux fans ont exprimé leur frustration quant aux thèmes saisonniers ne servant que de correctifs temporaires, avec la disparition des Pouvoirs Vampiriques après la Saison 2. Le thème des Assemblages de la Saison 3 n’a pas capturé autant que la menace des vampires l’avait fait. Le fait que la Saison 4 abandonne les formules traditionnelles donne à certains joueurs l’espoir que les thèmes populaires ne disparaîtront pas, mais seront intégrés dans le jeu en tant que mécaniques permanentes.

Sur Reddit, un utilisateur s’est exprimé de manière optimiste sur la Saison 4, déclarant : « Je suis vraiment impatient. Cette saison est un nouveau départ pour le jeu. Est-ce qu’attendre la 4ᵉ saison pour que le jeu semble enfin être lancé pour de vrai est normal ? Non. Mais c’est le cas, et nous y sommes, et je ne pourrais pas être plus excité à ce sujet ».

D’autres ont ajouté : « Ça va être explosif. Puis plus tard cette année, nous aurons une extension ! L’extension devrait vraiment faire décoller ce jeu ! » et « Le 14 mai n’arrive pas assez vite ».

Certains ont mentionné que la Saison 4 a renouvelé leur intérêt pour le jeu, en disant : « Pareil !! J’ai sauté la S3 car je n’aimais pas le mécanisme des compagnons, mais je suis assez excité à nouveau ! » et « Tellement excité !! Je vais jouer un Barbare double-swing Dust Devil. Je n’ai pas encore joué avec le Barbare, j’ai hâte ! »

D’autres étaient plus prudents concernant la Saison 4 de Diablo 4, en déclarant : « Je déteste dire ça, mais retenez bien mes paroles, ce subreddit sera toxique d’ici une semaine ou deux après le lancement de la nouvelle saison ». Cependant, le commentateur faisait surtout allusion à la difficulté de satisfaire les fans de Diablo 4 plutôt qu’à un échec potentiel de la Saison 4 elle-même.

La Saison 4 de Diablo 4 sera disponible le 14 mai 2024 sur toutes les plateformes.