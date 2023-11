Présentation de l’extension Vessel of Hatred de Diablo 4 : Mephisto, nouvelle classe…

La Blizzcon a été riche en annonces, et Diablo 4 n’a pas fait exception à la règle avec l’annonce de sa première extension, Vessel of Hatred, dont la sortie est prévue pour “fin” 2024.

Diablo 4 a connu un démarrage difficile et sa communauté a largement fait part de ses réactions à Blizzard dans le but d’améliorer le jeu. Petit à petit, les signes de progrès ont commencé à se manifester et l’arrivée de la Saison du Sang a sans aucun doute été un succès considérable.

Bien que certains domaines nécessitent encore une amélioration importante, le jeu va indubitablement dans la bonne direction. Avec l’annonce de Vessel of Hatred, on s’attend à un grand nombre de changements pour le futur de l’ARPG. Voici tout ce que l’on sait pour le moment.

Vessel of Hatred marque le retour de Mephisto

Les informations sont encore assez peu nombreuses puisque la nouvelle extension ne sortira pas avant la fin de l’année 2024, mais quelques détails devraient susciter l’enthousiasme de la communauté.

Les détails confirmés pour Vessel of Hatred correspondent bien aux informations dataminées qui ont fait leur apparition plus tôt cette année. Le retour de Mephisto a été confirmé sous le nom de Lord of Hatred, qui n’est autre que le père de Lilith.

Côté géographie, l’incontournable Kurast, près des jungles de Torajan, a été annoncé comme décor pour l’extension. Le design de cette jungle mythique reste l’un des endroits les plus mémorables de toute la série.

si ces quelques nouvelles résument tout ce qui a été confirmé, d’autres détails issus de leaks peuvent aussi donner un premier aperçu de ce qui nous attend.

En effet, des fuites laissent entendre qu’une nouvelle classe, le Spiritborn, est en préparation pour l’extention. Cette dernière serait centrée sur la nature et la terre. De plus, le jeu pourrait introduire un nouveau système de mercenaires à la manière de D&D qui permettrait aux joueurs de choisir des PNJ pour les assister dans leurs aventures.

Quoi qu’il en soit, il semble que les fans de Diablo devront attendre au moins un an avant de pouvoir découvrir ce que Vessel of Hatred a à offrir. La gestion des problèmes via le système de contenu saisonnier devra rester une priorité pour Blizzard, le jeu ayant enfin pris le bon cap d’après la communauté.

