La meilleure classe de la TAQ Eradicator dans Warzone : accessoires, atouts…

La mitrailleuse TAQ Eradicator a un potentiel destructeur énorme dans Warzone. Découvrez la meilleure classe pour rendre cette LMG encore plus létale.

Bien que moins populaires que les fusils d’assaut, les mitrailleuses sont des armes redoutables, alliant puissance de feu incroyable et précision impressionnante, même à longue portée.

La TAQ Eradicator est notamment connue pour sa précision incroyable et son absence presque totale de recul lorsqu’elle est couplée aux bons accessoires.

Voici les accessoires, atouts et équipements ultimes pour votre classe TAQ Eradicator.

Sommaire

Activision

La meilleure classe de la TAQ Eradicator dans Warzone

Les meilleurs accessoires de la TAQ Eradicator

Bouche : Silencieux VT-7 Spiritfire

Silencieux VT-7 Spiritfire Canon : Canon long Conquer-70

Canon long Conquer-70 Accessoire canon : Poignée lourde de soutien Bruen

Poignée lourde de soutien Bruen Lunette : Corio Eagleseye x2,5

Corio Eagleseye x2,5 Crosse : Crosse de base Tacverte

Cette classe de la TAQ Eradicator vise à rendre l’arme surpuissante à moyenne et longue portée. La première étape est donc de booster la portée de ses dégâts et la vélocité des balles via le Silencieux VT-7 Spiritfire et le Canon long Conquer-70.

Si cette mitrailleuse inflige de lourds dégâts, encore faut-il pouvoir enchaîner les hitmarkers sur vos ennemis. pour se faire, il est indispensable de maîtriser son recul grâce à la Poignée lourde de soutien Bruen et à la Crosse de base Tacverte.

Enfin, on ne crache jamais sur une lunette avec zoom lors de l’utilisation d’une arme à longue distance. La Corio Eagleseye x2,5 a largement fait ses preuves et trouve parfaitement sa place dans cette classe.

Les meilleurs atouts avec la TAQ Eradicator

Atout 1 : Pas de course

Pas de course Atout 2 : Tour de passe-passe

Tour de passe-passe Atout 3 : Trempé

Trempé Atout 4 : Alerte maximale

Si la mobilité n’est certainement pas le point fort des mitrailleuses, l’atout pas de course suffit généralement a donner le petit boost de vitesse nécessaire pour vous déplacer avec aisance sur le champ de bataille.

Tour de passe-passe est l’outil idéal pour accélérer vos temps de rechargement et ainsi limiter les moments où vous serez le plus vulnérable.

Trempé n’est pas indispensable, mais il est bien difficile de s’en passer après avoir découvert le bonheur de n’utiliser que deux plaques pour se remettre en jambe.

Enfin, Alerte maximale est l’atout méta par excellence, en permettant à ses utilisateurs de ne jamais se faire surprendre.

Les meilleurs équipements avec la TAQ Eradicator

Tactique : Stimulant

Stimulant Mortel : Semtex

Pour compenser le manque de mobilité de cette classe, le Stimulant est plus que bienvenue et vous permettra de rivaliser temporairement avec les armes plus légères.

On ne présente plus l’incontournable Semtex, capable d’infliger rapidement des dégâts colossaux aux ennemis comme aux structures.

Comment débloquer la TAQ Eradicator dans Warzone

Afin de débloquer la TAQ Eradicator dans Warzone, vous devrez avant tout atteindre le niveau 25. En complétant ensuite 3 Défis du jour, vous pourrez obtenir la mitrailleuse via le déblocage d’arsenal.

Les meilleures alternatives à la TAQ Eradicator dans Warzone

Les mitrailleuses redoutables ne manquent pas dans Warzone, et plusieurs valent clairement la peine d’être essayées. Si la TAQ Eradicator n’a pas trouvé grâce à vos yeux, laissez leur chance à la Pulemyot 762 et à la Bruen Mk9.

