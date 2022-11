Les 10 armes de Warzone 2 les plus populaires

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Warzone 2 est enfin disponible et les fans du monde entier s’affairent déjà à trouver les meilleures armes à utiliser sur Al-Mazrah. Découvrez alors les 10 armes les plus utilisées actuellement par les joueurs.

Warzone 2 dispose d’un arsenal d’armes qui est l’instant très réduit par rapport à son prédécesseur, mais ce n’est peut-être pas plus mal.

Pour le moment, les joueurs ne peuvent utiliser que les armes de Modern Warfare 2 sur la nouvelle carte d’Al-Mazrah.

Mais alors quelles sont les armes les plus utilisées actuellement sur le Battle Royale ? En utilisant les données de WZRanked, découvrez dès maintenant les 10 armes les plus populaires dans Warzone 2.

L’article continue après la publicité

Les 10 armes les plus populaires et les plus utilisées dans Warzone 2 (taux d’utilisation en %)

Activision Le MCPR-300 est un sniper redoutable dans Warzone 2.

Le MCPR-300 est un sniper relativement solide et polyvalent, capable de déchirer les armures de vos adversaires à longue portée. Il n’est cependant pas aussi rapide que d’autres armes de sa catégorie, mais sa force globale en fait un sniper solide dans Warzone 2.

9. VEL 46 (3,51%)

Activision Le VEL 46 est idéal pour les combats rapprochés.

Le VEL 46 est essentiellement le MP7 de la série Modern Warfare. Cette arme tire rapidement et possède un chargeur de taille décente, permettant aux joueurs de s’attaquer à plusieurs ennemis simultanément.

Activision La Fennec 45 est une arme redoutable à courte distance.

La principale force du Fennec 45 est sa cadence de tir, qui permet de tirer incroyablement vite et d’éliminer les ennemis à une grande vitesse. Cependant, cela signifie que vous serez à court de munitions assez rapidement, ce qui peut s’avérer très problématique.

L’article continue après la publicité

Activision Le Kastov-74u inflige des dégâts colossaux à moyenne portée

Le Kastov-74u est l’arme la plus compacte et la plus rapide de la plateforme Kastov, qui ressemble essentiellement à l’AK-74U des anciens Call of Duty. Cette arme frappe fort à courte distance et a un recul suffisamment faible pour rester viable à moyenne distance. Seule sa cadence de tir l’empêche d’être un mastodonte.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Activision Le SP-R-208 est redoutable à toutes les distances.

Le SP-R 208 est techniquement un fusil tactique de Modern Warfare 2, mais il agit comme un fusil de précision dans Warzone 2. L’inconvénient est que les dégâts sont moindres, mais comme les one-shot sont de plus en plus rares sur le Battle Royale, les tirs précis du SP-R feront alors le travail.

L’article continue après la publicité

Activision Le TAQ-56 est une arme déjà très appréciée par les joueurs de Warzone 2.

Le TAQ-56 possède les forces et les faiblesses que son prédécesseur le Scar-H a eues dans les précédents CoD. Ses dégâts importants et sa portée sont cependant contrebalancés par une mauvaise mobilité et un recul modéré, mais les bons accessoires peuvent en faire une arme incroyablement puissante.

4. M16 (5.32%)

Activision Contrairement à MW2, le M16 est très intéressant dans Warzone 2.

Le M16 est un fusil d’assaut à rafale qui, bien qu’il ait été ridiculisé dans Modern Warfare 2 pour ses faibles dégâts et son cycle de rafale lent, s’est révélé incroyablement puissant dans Warzone 2. Son faible recul et sa solide maniabilité en font un outil parfait pour se poster à un spot et tirer sur des ennemis plus éloignés.

L’article continue après la publicité

3. STB 556 (6.52%)

Activision Le STB 556 est dévastateur dans Warzone 2.

Le STB 556 est l’un des fusils d’assaut les plus puissants de Warzone 2. Il n’a pas de faiblesses perceptibles et s’épanouit totalement à moyenne portée grâce à sa cadence de tir élevée et à son recul facilement contrôlable.

2. Kastov 762 (7.46%)

Activision Le Kastov 762 est un fusil d’assaut très puissant.

Le Kastov 762 est l’AK-47 de jadis. Ses dégâts élevés et son excellente portée sont compensés par un recul volatil. Prendre un peu de temps avec cette arme afin d’apprendre à la manier est un aller simple pour enchaîner les victoires dans Warzone 2.

Activision Le M4 figure déjà dans les armes méta du lancement de Warzone 2.

Le M4 sera familier à tous ceux qui ont déjà joué à Call of Duty. Sa cadence de tir élevée, ses excellents dégâts et sa grande portée en font une arme sans inconvénient tangible.

L’article continue après la publicité

Ce fusil d’assaut domine Al-Mazrah dans sa forme actuelle, étant choisi par les joueurs dans un peu plus d’un quart des scénarios. Attendez-vous donc à un nerf d’Infinity Ward bientôt, ou alors à une forte période de domination comme nous l’avons vu dans le passé avec la Grau et la Bruen dans Warzone 1.