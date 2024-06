La meilleure classe du Reclaimer 18 dans Warzone : accessoires, atouts, équipements

Le Reclaimer 18 est un fusil à pompe redoutable à utiliser dans Warzone. Voici comment vous devez l’équiper.

Ajouté dans la Saison 4 Rechargée, le Reclaimer 18 est la nouvelle version du légendaire SPAS-12. Ce fusil à pompe qui dominait le Modern Warfare 2 original revient avec des fonctionnalités supplémentaires qui le distinguent.

Le Reclaimer 18 dispose désormais d’un mode de tir commutable. Ces différents réglages ont des profils de dégâts uniques et bénéficient de différents styles de jeu, bien que son mode standard soit généralement l’option supérieure.

Comme pour la plupart des fusils à pompe, le Reclaimer nécessite une classe très spécifique pour être compétitif. Voici donc la meilleure classe du Reclaimer 18.

Sommaire

La meilleure classe du Reclaimer 18 dans Warzone

Les meilleurs accessoires du Reclaimer 18

Bouche : Choke Bryson

: Choke Bryson Laser : Laser Kimura RYL33

: Laser Kimura RYL33 Crosse : Pas de crosse

: Pas de crosse Accessoire canon : Poignée inclinée Bruen Bastion

: Poignée inclinée Bruen Bastion Poignée arrière : Bande de poignée Haste XV

Afin de maximiser le potentiel du Reclaimer 18, nous vous conseillons de jouer avec la fonctionnalité de position tactique. Ensuite, nous vous conseillons d’équiper le Laser Kimura RYL33, la Poignée inclinée Bruen Bastion et la Bande de poignée Haste XV. Ces accessoires offrent une amélioration de 60% de la dispersion des balles en position tactique, tout en augmentant la précision du tir au jugé lorsque vous êtes en difficulté et n’avez pas le temps de viser.

De même, le Choke Bryson améliore davantage la dispersion en position tactique ainsi que la précision du tir au jugé, mais c’est l’augmentation de 38% de la dispersion générale qui rend cet accessoire si puissant.

Enfin, Pas de crosse offre non seulement le look iconique du SPAS-12, mais améliore également une large gamme de statistiques clés de mobilité, de maniabilité et de précision. Le principal inconvénient de cet accessoire est qu’il rend le viseur de base du Reclaimer 18 pratiquement inutilisable, mais ce problème est entièrement contourné en utilisant la position tactique.

Les meilleurs atouts avec le Reclaimer 18

Atout 1 : Pas de course

Pas de course Atout 2 : Alpiniste

Alpiniste Atout 3 : Traqueur

Traqueur Atout 4 : Œil de lynx

Bien qu’une approche plus lente puisse fonctionner avec le Reclaimer 18, une classe de fusil à pompe comme celle-ci est plus efficace dans Warzone lorsque vous jouez de manière agressive. Pour ce faire efficacement, des atouts augmentant la mobilité comme Pas de course et Alpiniste sont indispensables, car ils vous permettent de vous déplacer beaucoup plus rapidement sur les différentes cartes de Warzone.

De même, Traqueur et Œil de lynx forment une excellente combinaison pour chasser les joueurs ennemis.

Le dernier atout vous aide à les localiser, tandis que le premier les empêche de vous échapper une fois que vous êtes proche d’eux. Sans échappatoire, les ennemis sont forcés de vous affronter en duel rapproché où le Reclaimer 18 excelle.

Les meilleurs équipements avec le Reclaimer 18

Tactique : Grenade paralysante

Grenade paralysante Mortel : Couteau de lancer

Pour l’équipement, un Couteau de lancer a une grande synergie avec le Reclaimer 18. Il peut être utilisé pour achever les cibles abattues afin d’éviter de gaspiller des balles supplémentaires. Enfin, la Grenade paralysante va immobiliser vos adversaires, vous permettant de vous rapprocher et de les éliminer avant qu’ils ne puissent réagir.

Comment débloquer le Reclaimer 18 dans Warzone

Le Reclaimer 18 peut être débloqué en complétant le Secteur 23 du Passe de Combat, ajouté dans la mise à jour de la Saison 4 Rechargée.

Les meilleures alternatives au Reclaimer 18 dans Warzone

Le Lockwood 680 est une option plus puissante pour les joueurs qui apprécient les fusils à pompe. Bien qu’il ne soit pas aussi mobile que le Reclaimer 18, le Lockwood 680 compense avec ses dégâts supérieurs.

D’autres fusils à pompe viables de Warzone incluent le Haymaker et le Riveter, qui excellent tous deux grâce à leurs cadences de tir rapides.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Warzone, retrouvez notre sélection de guides :

