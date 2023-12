La meilleure classe de la Bruen Mk9 dans Warzone : accessoires, atouts, équipements

L’incontournable mitrailleuse Bruen Mk9 fait des ravages dans Warzone. Découvrez la meilleure classe pour écraser l’adversité avec cette LMG surpuissante.

Les joueurs du premier opus de Call of Duty: Warzone sont déjà bien familiers avec l’imposante et puissante mitrailleuse Bruen Mk9, qui a laissé une trace indélébile dans la méta de Verdansk.

Cette revisite de l’iconique M249 SAW fait son retour dans Warzone, et est encore une fois une LMG au potentiel indéniable, capable de venir à bout de plusieurs ennemis en une fraction de seconde.

Évidemment, vous aurez besoin des bons accessoires, atouts et équipements pour rayonner avec la Bruen Mk9. Découvrez sans plus attendre sa meilleure classe.

Sommaire

Activision

La meilleure classe de la Bruen Mk9 dans Warzone

Les meilleurs accessoires de la Bruen Mk9

Bouche : Silencieux VT-7 Spiritfire

Silencieux VT-7 Spiritfire Accessoire canon : Poignée lourde de soutien Bruen

Poignée lourde de soutien Bruen Chargeur : Chargeur de 60 cartouches

Chargeur de 60 cartouches Lunette : Corio Eagleseye 2,5x

Corio Eagleseye 2,5x Poignée arrière : Poignée Stip-40

La Bruen Mk9 est une arme absolument létale à moyenne et longue portée, disposant néanmoins de lacunes majeures : son recul et sa maniabilité.

Pour dompter le recul de la bête, on opte pour la combinaison de la Poignée lourde de soutien Bruen et de la Poignée Stip-40. Le Silencieux VT-7 Spiritfire vient lui aussi aider un peu à réduire le recul, en plus d’augmenter encore la portée des dégâts de la Bruen.

Le Chargeur de 60 cartouches est un incontournable pour cette mitrailleuse. Si l’on a plutôt tendance à chercher des chargeurs plus grands que celui par défaut dans Warzone, la Bruen fait office d’exception. En effet, ce accessoire confère énormément de vitesse de rechargement et de maniabilité à l’arme.

Enfin, il est conseillé d’équiper à la Bruen une lunette conçue pour la très longue distance. La Corio Eagleseye 2,5x est une candidate parfaite, même si d’autres options sont parfaitement viables.

Les meilleurs atouts avec la Bruen Mk9

Atout 1 : Pas de course

Pas de course Atout 2 : Démineur

Démineur Atout 3 : Sang-froid

Sang-froid Atout 4 : Résolu

La Bruen Mk9 ne rayonne pas par sa mobilité, et un peu de vitesse est essentielle pour survivre dans Warzone. On choisit donc Pas de course et Résolu pour se trainer un peu moins au combat.

Qui dit faible mobilité dit aussi vulnérabilité aux explosifs. Démineur vous aidera à mieux encaisser les grenades qui voleront bien souvent en votre direction.

Enfin, Sang-froid vous rend plus difficile à repérer, mais a surtout comme intérêt d’empêcher les atouts Alerte Maximale ennemis de prévenir de vos tirs.

Les meilleurs équipements avec la Bruen Mk9

Tactique : Rage de combat

Rage de combat Mortel : Semtex

Côté équipements, la Rage de combat est un excellent outil qui fait souvent la différence dans le feu de l’action, en offrant de la résistance et de la régénération.

Quant au Semtex, c’est un outils extrêmement polyvalent qui trouve sa place dans nombre de classes.

Comment débloquer la Bruen Mk9 dans Warzone

Pour débloquer la Bruen Mk9, vous devez atteindre le niveau 31 dans Warzone, en multijoueur ou en mode Zombies.

Il est également possible d’extraire cette mitrailleuse depuis le mode Zombies afin de vous épargner la longue montée de niveau pour l’obtenir.

Les meilleures alternatives à la Bruen Mk9 dans Warzone

Les mitrailleuses ne sont pas en reste dans Warzone. Si la Bruen Mk9 n’a pas su vous convaincre, laissez leur chance aux incroyables Holger 26 et Pulemyot 762.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Warzone, retrouvez notre sélection de guides :

