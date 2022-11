Les meilleurs réglages audio pour Warzone 2

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Il est extrêmement important de disposer des meilleurs paramètres audio sur Warzone 2 afin de pouvoir entendre correctement les bruits de pas et les autres signaux audio essentiels. Voici de quoi vous mettre sur la voie.

Lorsqu’il s’agit de tirer son épingle du jeu sur Warzone 2, les réflexes et l’adresse sont des compétences incontournables, mais pour mettre toutes les chances de son côté, entendre nettement les bruits de pas et les autres signaux audio des joueurs adverses peut être tout aussi important.

Qu’il s’agisse d’un ennemi qui passe, d’une porte qui s’ouvre en grinçant ou du bruit d’un rechargement, le moindre son que vous entendez peut être une information vitale pour remporter la victoire sur Al Mazrah.

L’article continue après la publicité

Les paramètres audio de Warzone 2

Pour commencer, pour être dans les meilleures conditions possibles sur Warzone 2, mieux vaut utiliser un casque, voire des écouteurs plutôt que d’utiliser des haut-parleurs.

Activision

Volumes

Mixage audio : Booster de basses casque

Booster de basses casque Volume général : 65

65 Volume musique : 0

0 Volume des dialogues : 50

50 Volume effets : 100

100 Volume de l’indicateur de coup : 50

50 Audio mono : Sans

Sous-titres

Sous-titres : Personnalisé Campagne : Avec Multijoueur : Sans Coop : Sans DMZ : Sans

Personnalisé Taille des sous-titres : Par défaut

Par défaut Opacité de l’arrière-plan des sous-titres : 0

Chat vocal

Test de micro : Sans

Sans Chat vocal : Avec

Avec Chat vocal des derniers mots : Avec

Avec Chat de proximité : Avec

Avec Dispositif de chat vocal : Dispositif par défaut

: Dispositif par défaut Volume du Chat vocal : 80

80 Périphérique du microphone : Périphérique par défaut

Périphérique par défaut Volume du microphone : 100

Paramètres audio avancés

Musique mastodonte : Sans

Sans Alertes sonores d’indicateur de coups : Classique

Classique Couper le son du jeu en fenêtre réduite : Avec

Avec Bruits aigus réduits : Avec

Les meilleurs réglages audio de Warzone 2 consistent à s’assurer que les informations les plus vitales soient les plus audibles. En ce sens, le Booster de basses casque donne un son plus clair des pas pour aider à localiser les ennemis.

Le volume principal dépend de vos préférences personnelles, mais nous vous recommandons vivement de régler le volume de la musique sur 0. Le volume des dialogues peut quant à lui être réglé sur 50, car il peut parfois être utile, mais il ne faut pas non plus qu’il noie le reste du jeu.

L’article continue après la publicité

Les sous-titres sont désactivés, mais vous pouvez les réactiver si vous le souhaitez, car les opérateurs peuvent parfois donner des informations utiles.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Pour le chat vocal, c’est à vous de décider si vous voulez activer le chat de proximité ou non. Cela peut donner lieu à des moments hilarants et révéler les positions et les stratégies des ennemis, mais ça peut rapidement être frustrant si les joueurs adverses sont particulièrement bruyants.

Grâce à ces paramètres audio, aucun joueur ne devrait pouvoir vous prendre en traître. Bien sûr les différents paramètres énoncés ci-dessus sont avant tout des indications pour vous mettre sur la voie, à vous ensuite de vous approprier ces réglages pour les ajuster selon ce qui vous convient le mieux.

L’article continue après la publicité

Comment contrer Silence de mort dans Warzone 2

Alerte maximale ne permet pas de contrer en jeu l’amélioration de terrain Silence de mort. Les joueurs doivent donc écouter le signal sonore lorsqu’un autre joueur l’active.

En utilisant les paramètres audio ci-dessus, il sera encore plus facile d’entendre ce signal sonore fort, et vous pourrez ainsi savoir si un joueur à proximité vient d’activer Silence de mort.