Top 10 des streamers Warzone en France sur Twitch

Découvrez les dix streamers de Call of Duty: Warzone les plus regardés en France sur la plateforme de streaming la plus populaire, Twitch.

Cela fait désormais près de deux ans que Warzone est arrivé dans le monde des jeux vidéo, le deuxième mode Battle Royale de l’histoire de Call of Duty après Blackout sur Black Ops 4. Depuis, nous avons pu voir les armes de Modern Warfare, celles de Black Ops Cold War et celles de Vanguard débarquer à l’occasion de la première mise à jour majeure du jeu qui a introduit une toute nouvelle carte nommée Caldera qui a définitivement remplacé Verdsansk.

De nombreux streamers ont su gérer leur transition vers ce nouveau Battle Royale qui semble être encore de plus en plus suivi. En France, nous avons de très bons joueurs et des streamers qui savent y faire avec leur communauté.

Découvrez donc ci-dessous les 10 streamers Warzone les plus regardés sur Twitch.

TOP 10 STREAMERS WARZONE (juillet 2022)

Classement Streamer Heures vues #1 ChowH1 1 194 547 #2 SkyrrozTV 390 093 #3 Sackzi 177 278 #4 Low4n 146 322 #5 MiziTW 134 287 #6 Phyzikk 129 217 #7 Punkill 116 103 #8 Proze 115 295 #9 Mabzouel 73 006 #10 Norby 60 257

Comme très souvent, ChowH1 domine largement ce classement des streamers les plus regardés en France sur le Battle Royale de Call of Duty.

Il est également le deuxième streamer Warzone le plus regardé dans le monde derrière FaZe Swagg, qui compte seulement 5 heures de visionnage de plus que lui.

Concernant le classement francophone des streamers Warzone les plus regardés pour ce mois de juillet 2022, Skyrozz et Sackzi complètent le podium.

Nous continuerons de mettre à jour cet article au cours des prochaines semaines.

Source : twitchmetrics.net