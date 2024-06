One Piece donne un possible indice sur le futur de Kizaru

La couverture du prochain volume du manga One Piece présente un indice subtil qui pourrait bien nous teaser l’avenir de Kizaru dans l’Arc Egghead.

One Piece est connu pour son foreshadowing ingénieux, comme ce fut le cas avec le Mother Flame par exemple, les fans ayant récemment découvert qu’il avait été teasé il y a près de 20 ans. Les lecteurs ont été émerveillés à de nombreuses reprises tout au long des 27 ans de parution du manga. Le créateur du manga, Eiichiro Oda, est célèbre pour cacher le destin de ses personnages dans de petits détails (parfois imperceptibles).

Et l’un de ces indices pourrait bien se trouver sur la couverture du volume 109 de One Piece. Prévu pour le 4 juillet, il s’intitulera “On Your Side”. Ce volume contient 10 chapitres, du chapitre 1101 au chapitre 1110. Il commence au milieu du flashback de Kuma et se termine avec le rassemblement des membres du Gorosei sur l’île d’Egghead.

Au cœur de ce volume, on retrouve notamment la relation émouvante entre Kuma et sa fille adoptive Bonney, et la couverture du volume reflète justement cela. C’est une belle illustration qui a séduit de nombreux fans, montrant la petite Bonney étreignant son père avec l’île d’Egghead et Luffy en Gear 5 en arrière-plan.

Il y a aussi d’autres personnages sur la couverture. Le Dr Vegapunk et Sentomaru dansent joyeusement comme le Dieu du Soleil Nika tandis que Stussy se tient à côté. Et il y a aussi Borsalino (plus connu sous le nom de Kizaru), dansant avec ceux qu’il a tenté de tuer dans l’Arc d’Egghead.

Et le fait est que la présence de Kizaru sur la couverture est pour le moins déroutante, car les autres personnages sont tous des alliés de Luffy. Il semble également très heureux, semblable à l’apparence de Kizaru dans le passé lorsqu’il a rencontré Vegapunk et Sentomaru pour la première fois. Cela pourrait alors être un indice indiquant que l’Amiral de la Marine pourrait changer de camp avant la fin de l’arc.

La trahison de Kizaru envers le Gouvernement Mondial est une possibilité que les fans envisagent depuis un moment déjà. Son histoire avec le scientifique était touchante, et il est possible que sa loyauté envers son vieil ami se manifeste au dernier moment.

Mais il y a une autre possibilité, tout aussi plausible. Sur la couverture du prochain volume de One Piece, Sentomaru se dirige d’un côté, mais Vegapunk et Kizaru sont tournés vers l’autre. Il est à noter que Vegapunk est mort tandis que Sentomaru est toujours vivant.

Ainsi, le fait que Kizaru soit tourné dans la même direction pourrait signifier qu’il pourrait également mourir d’ici la fin de cet arc. C’est un indice très subtil, mais quelque chose de ce genre est attendu de la part d’Oda, étant donné son passif en la matière.

Certains fans ont des théories similaires, comme l’un d’eux l’a souligné sur X/Twitter : “Encore une fois, Kizaru danse dans la même direction que Vegapunk. Cela implique la mort de Kizaru.”

Un autre a commenté sur Reddit : “Pourquoi Kizaru fait-il la danse de Nika ??? Oda confirme-t-il que Kizaru va changer de camp ?” Un troisième a ajouté : “Kizaru fait la danse de Nika… C’est ÉNORME ! Nous pourrions voir Kizaru changer de camp ou simplement ‘laisser partir les Chapeaux de Paille’ ou un autre acte de trahison.”

Que Kizaru finisse par trahir les Doyens pour permettre aux Pirates au Chapeau de Paille de s’échapper reste à voir. Mais la couverture du volume 109 de One Piece suscite certainement des spéculations et nous fait réfléchir à toutes sortes de théories sur le destin du fameux Singe Jaune.

Avant la sortie du nouveau volume du manga, les fans pourront découvrir le chapitre 1118 de One Piece. Du côté de l’anime maintenant, voici la date de sortie et les spoilers de l’épisode 1109.