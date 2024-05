Le chapitre 1115 de One Piece dévoilera le meilleur épéiste du manga – et ce n’est pas Mihawk

Les spoilers du chapitre 1115 semblent prouver que le titre de plus grand épéiste de One Piece ne devrait pas revenir à Dracule Mihawk ou Roronoa Zoro, mais à un tout autre personnage.

One Piece en est au climax de l’arc Egghead, première marche sur l’escalier de la saga finale du manga d’Eiichiro Oda. Luffy et compagnie s’apprêtent à fuir l’île futuriste avec l’aide des géants d’Erbaf, tandis que les Cinq Doyens se sont précipités sur les lieux pour empêcher le message de Vegapunk de diffuser une réalité censée rester secrète.

L’enregistrement du savant a commencé depuis plusieurs chapitres, et ne compte pas s’arrêter là malgré de nombreuses révélations déjà cruciales. On sait ainsi que le monde des pirates va sombrer dans l’océan, et on ne tardera plus à en découvrir davantage sur Joy Boy. Mais le manga ne se contente pas d’énumérer les informations : les lecteurs assistent également au chaos qui règne sur l’île.

Et au milieu de ce joyeux bazar, un personnage va s’illustrer, démontrant un talent certain pour le maniement de l’épée. Au point de surpasser haut la main Mihawk ou Zoro ?

Attention : cet article contient des spoilers du chapitre 1115 de One Piece, qui n’est pas encore sorti.

Y a-t-il un épéiste plus doué que Mihawk dans One Piece ?

D’après les spoilers du chapitre 1115 de One Piece, le Doyen Nusjuro pourrait bien mériter le titre de meilleur épéiste du monde, devant Mihawk et Zoro.

“Mihawk et Zoro ont encore un long chemin à parcourir“

Arrivé sur l’île pour empêcher Vegapunk de révéler des vérités gênantes pour le Gouvernement mondial, le membre du Gorosei a commencé par se débarrasser des Pacifistas. Une tâche accomplie avec brio, sans rencontrer de difficulté, et sans détruire les cyborgs pour autant.

Mais l’épéiste n’a pas fini d’éblouir les lecteurs par ses talents : dans le chapitre 1115, il n’aura aucun mal à détruire les Punk Records d’un seul coup de sa longue lame, libérant au passage les Séraphins.

En plus de maîtriser parfaitement son arme, le Doyen a la capacité de se transformer en un cheval terrifiant. Sa métamorphose peut également se faire partiellement, lui donnant alors l’allure d’un centaure et lui conférant la vitesse de l’animal tout en lui laissant la capacité de manier son sabre.

Nusjuro appartenant au Gouvernement mondial, il n’a que rarement l’occasion de se salir les mains : la rareté de ses apparitions sur le terrain pourrait alors expliquer pourquoi il ne détient pas le titre de plus grand épéiste, un statut qui doit d’ailleurs le laisser indifférent.

Eiichiro Oda n’a pas encore dévoilé jusqu’où allaient les compétences de Nusjuro dans One Piece. Pour le découvrir, il faudra sûrement attendre une réelle confrontation entre le personnage et un des héros du manga… Zoro et ses trois sabres, peut-être ?