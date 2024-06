One Piece : explication du Toshi Toshi no Mi, le fruit du démon de Bonney

La transformation surprenante de Jewelry Bonney dans les nouveaux chapitres de One Piece a suscité beaucoup de confusion concernant ses capacités liées à son fruit du démon.

Bonney a été présentée pour la première fois dans One Piece lors de l’arc de l’Archipel des Sabaody. Son apparition a alors été courte et la pirate n’est pas revenue pas avant un bon moment dans le manga, mais elle joue désormais un rôle crucial dans l’arc Egghead, qui a atteint son climax. Et autant dire que les lecteurs ont pu aller de surprise en surprise avec elle.

On a d’abord découvert qu’elle n’avait que 12 ans, mais se vieillissait grâce aux pouvoirs de son fruit du démon. On sait également qu’elle est la fille d’une ancienne esclave et d’un noble, avant d’être adoptée par Kuma, puis de passer par le laboratoire du Dr Vegapunk… Autant dire que malgré son jeune âge, le personnage a beaucoup vécu !

Mais ce qui a le plus frappé la toile, c’est son utilisation du Toshi Toshi no Mi dans les chapitres 1118 et 1119 pour imiter la transformation de Luffy en Nika. Mais alors, comment fonctionne réellement le fruit du démon ?

Explication du Toshi Toshi no Mi, le fruit du démon de Bonney dans One Piece

Bonney a eu accès au fruit du démon de type Paramecia nommé Toshi Toshi no Mi (également appelé Fruit de l’Âge).

crunchyroll

Il lui permet de modifier à sa guise l’âge de tout ce qui passe à sa portée, qu’il s’agisse de personnes, d’animaux et d’objets inanimés. Elle peut appliquer le même pouvoir sur elle-même.

Une telle capacité est déjà unique en soi, mais un rebondissement dans l’arc Egghead a permis aux lecteurs de comprendre que le pouvoir de Bonney diffère des autres utilisateurs de fruits du démon. On apprend ainsi qu’elle n’a pas mangé intégralement le fruit : c’est Saint Jaygarcia Saturn qui lui en a donné un extrait lorsqu’elle était bébé.

Le fonctionnement du Toshi Toshi no Mi semble assez classique à première vue. Mais il y a en réalité bien plus qu’une simple manipulation de l’âge : il permet à son utilisateur de se transformer en n’importe quelle version future potentielle de lui-même.

Et c’est justement ce qui fait du Toshi Toshi no Mi l’un des fruits du démon les plus dangereux de la série écrite par Eiichiro Oda. Utilisé intelligemment, il peut offrir de nombreuses formes à son utilisateur, n’étant bridé que par son imagination. Jusqu’à présent, Bonney a pu emprunter différentes formes puissantes, notamment celles d’un Bucaneer et sa gigantesque puissance, mais surtout celle de Nika, rappelant le Gear 5 de Luffy.

Techniques du Toshi Toshi no Mi

En plus de sa capacité à altérer l’âge, Bonney a utilisé son fruit du démon pour un certain nombre de techniques dans One Piece.

toei animation

Distortion Future

Bonney utilise cette technique pour la première fois dans le chapitre 1064 (épisode 1094), avant de la nommer plus tard, dans le chapitre 1072 (épisode 1103). La distortion future lui permet de se transformer elle-même ou de transformer quelqu’un d’autre en une personne d’un “futur différent“. Elle peut utiliser cette technique pour se changer en un corps plus puissant et musclé, à l’image de celui de Kuma.

Distortion Future : Un futur à la Nika

Kuma ayant éduqué Bonney, il lui a transmis son adoration du Dieu Soleil Nika. Mais la petite fille n’a qu’une vague idée des pouvoirs de la divinité. C’est pourquoi, lorsqu’elle se transforme en “un futur à la Nika“, elle ne parvient au départ qu’à agrandir certaines parties de son corps, à la manière d’un Gear 3 de Luffy.

Distortion Future : Un futur comme une géante

Utilisée pour la première fois dans le chapitre 1115, Bonney se grandit drastiquement pour se protéger du Doyen Nusjuro. Cette transformation se produit peu de temps après l’arrivée de Dorry, Broggy et leur équipage sur l’île : Bonney semble donc s’inspirer de leur silhouette massive.

Distortion Future : Un futur où je suis la plus libre

Il s’agit de la technique du fruit du démon de Bonney la plus puissante à ce jour. Elle l’utilise dans le chapitre 1118 après avoir suivi les encouragements de Luffy. La jeune fille obtient alors les même signes de Nika que son ami au Chapeau de Paille : des vêtements et cheveux blancs, ainsi qu’un nuage autour de ses épaules et son cou.

Marque du Temps (ou Toshi Tsuki)

Avec cette technique, Bonney utilise le pouvoir du Toshi Toshi no Mi à travers des armes. Elle canalise généralement sa capacité dans une épée et transforme ses cibles en versions plus jeunes après les avoir transpercées avec l’arme.

Aging Shock

Cette technique est utilisée sur des objets inanimés, principalement le métal, pour les vieillir jusqu’à ce qu’ils s’érodent et finissent par être détruits. Bonney l’utilise dans le chapitre 1072 (épisode 1103), lorsqu’elle casse la serrure du laboratoire de Vegapunk.

Near-Death Experience

Near-Death Experience (“Expérience de Mort Imminente”) est aussi la technique la plus sombre de Bonney. Elle l’utilise en tirant sur la tête de sa cible. Mais au lieu de mourir, cette dernière commence à vieillir rapidement, jusqu’à se transformer en une forme squelettique avant de revenir à la normale. Les conséquences de l’attaque sont plus psychologiques que physiques, les victimes affirmant souvent avoir vu l’au-delà et peinant à se remettre de la sensation de mourir.

Bonney peut se transformer en Nika grâce au pouvoir du Toshi Toshi no Mi, qui lui permet de réaliser un futur qu’elle a imaginé.

eiichiro oda/shueisha

Avant de rencontrer Luffy, la pirate n’avait qu’une idée un peu floue de l’apparence de Nika, et sa première transformation n’a pas pu se réaliser pleinement. Mais c’est après avoir vu le Gear 5 que Bonney a pu imiter le Chapeau de Paille et se métamorphoser avec plus de précision.

À noter cependant que cette transformation ne lui permet pas d’obtenir tous les pouvoirs du Gear 5, puisqu’elle n’en est qu’une imitation et que Bonney ne possède pas le fruit du démon de Luffy. On peut le voir à travers leur puissance inégale, mais surtout dans leur attitude.

Alors que Luffy “devient” l’incarnation de la liberté et change radicalement de comportement, Bonney reste plus ou moins la même – même si elle se retrouve libérée de l’angoisse qui l’étreignait avant que son ami ne l’encourage et la guide.

La transformation en Nika de Bonney est-elle aussi forte que le Gear 5 de Luffy ?

Non, la transformation de Bonney en Nika n’est pas aussi puissante que le Gear 5 de Luffy.

Attention : la suite de cet article contient de légers spoilers du chapitre 1119 de One Piece, qui sortira le 30 juin.

À première vue, les deux formes semblent identiques, ce qui a d’ailleurs déplu à de nombreux fans à la sortie du chapitre 1118 de One Piece. Mais le chapitre 1119 montre que Bonney n’est pas capable des mêmes prouesses que Luffy.

De plus, sa transformation lui demande trop d’énergie pour qu’elle la maintienne plus de quelques secondes : elle retrouve très rapidement sa véritable apparence enfantine. Autant dire que le héros de One Piece ne risque pas d’être remplacé de si tôt.