One Piece : Eiichiro Oda explique les raisons derrière le remake de l’anime

C’était LA grande nouvelle de la Jump Festa 2024 : Netflix a annoncé le remake de l’anime One Piece. Et l’auteur du manga, Eiichiro Oda, a tenu à s’exprimer sur le projet à venir.

C’est lors de la deuxième journée de la Jump Festa 2024 qu’une pluie d’annonces a assailli les fans de mangas et animes. Entre un film Chainsaw Man, la fin de Jujutsu Kaisen ou encore une nouvelle bande-annonce et une date de sortie pour la saison 7 de My Hero Academia, il était difficile de ne pas exulter de joie. Pourtant, l’info qui a le plus remué la toile, c’est l’annonce de Netflix à propos d’un remake de l’anime One Piece, par un studio réputé.

On parle pourtant d’un pilier de la pop culture : l’anime original de One Piece a offert à la communauté déjà plus de 1000 épisodes, et il est loin d’en avoir terminé avec le monument d’Eiichiro Oda. Notamment parce qu’il s’apprête justement à entrer dans l’Arc Egghead ! De son côté, le manga en est à plus de 1100 chapitres, et chaque publication apporte son lot de surprises et d’histoires déchirantes qui tiennent les lecteurs en haleine.

Pourquoi alors faire un remake d’une œuvre qui n’est pas terminée et continue de faire l’unanimité chez les spectateurs ? C’est le maître Eiichiro Oda en personne qui s’est chargé d’expliquer les raisons derrière le projet ambitieux.

Le message d’Eiichiro Oda sur le remake de One Piece

Cela fait plusieurs années maintenant que l’anime One Piece de la Toei règne en maître dans son domaine, fédérant des millions de fans à travers le monde entier. Mais il y a un mais : si certains n’hésitent pas à se lancer dans l’aventure, le nombre d’épisodes peut en dissuader beaucoup d’autres d’embarquer.

On peut aussi évoquer l’animation “à l’ancienne” qui, bien qu’encore très bonne, ne correspond plus vraiment aux standards actuels et peut perturber les nouveaux spectateurs. Le remake, assuré par l’excellent WIT Studio (L’Attaque des Titans, Vinland Saga), proposera ainsi une animation plus contemporaine, aidant les curieux à se jeter à l’eau plus volontiers.

De son côté, Eiichiro Oda se montre particulièrement enthousiaste à propos de cette refonte de l’anime One Piece sur Netflix. C’est en tout cas ce qu’il explique dans son dernier message pour les fans, partagé sur les réseaux sociaux : “Ce projet a pour but de redesigner l’animation de One Piece dans une image moderne. Il s’agit d’une démarche distincte de la série qui évolue avec Toei depuis 25 ans.“

“J’espère que vous le verrez avec un sentiment nouveau. C’est le cas. La sortie est encore loin, et il s’agit d’un projet sur le long terme qui prendra beaucoup de temps avant d’être abouti, mais avec nos nouveaux amis, WIT Studio et Netflix, nous espérons toucher les fans du monde entier, ainsi que la nouvelle génération qui découvrira One Piece. Nous ferons de notre mieux avec l’équipe “ALL ONE PIECE”. Je ferai de mon mieux !“

Netflix a déjà confirmé que le remake de One Piece commencera à partir de la saga East Blue, premier arc de l’anime et du manga. Néanmoins, la plateforme n’a pas encore révélé de fenêtre de sortie ni même d’informations sur le casting.