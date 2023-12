My Hero Academia : La saison 7 s’offre une date dans un trailer bourré d’héroïsme

Après une longue attente, les fans de My Hero Academia ont enfin obtenu une date de sortie pour la saison 7 de l’anime, ainsi qu’une bande-annonce officielle.

Au fil des années, My Hero Academia s’est fait un nom dans la communauté anime. La série est connue pour ses couleurs vives et ses combats intenses et ingénieux. L’anime a atteint son apogée après le combat légendaire entre All For One et All Might, et a continué de nous offrir plusieurs autres moments inoubliables.

L’anime My Hero Academia est devenu beaucoup plus sombre avec la saison 6, notamment grâce à Shigaraki et All For One qui ont finalement lancé leur ultime attaque contre les héros. De la même manière, les lecteurs du manga assistent à la saga finale de l’histoire alors que les justiciers se rassemblent contre l’emblématique super-vilain.

Les anime-only de My Hero Academia ignorent encore ce qui attend nos vaillants personnages dans la saison 7. Il va falloir se préparer à encore plus de noirceur… Et quoi de mieux pour cela qu’une bande-annonce ?

Lors de la Jump Festa 2024, le studio Bones a confirmé que le premier épisode de la saison 7 de My Hero Academia serait diffusé le 4 mai 2024.

Mais ce n’était pas la seule surprise pour les aficionados : l’annonce de la date de sortie a en effet été accompagnée d’une bande-annonce flamboyante et extravagante.

Un trailer palpitant, qui donne un bon aperçu de tous les personnages, y compris Deku et All Might. Entre destruction par les vilains et héros à bout, la saison 7 annonce la couleur : finie l’époque d’une école insouciante, être super-héros signifie aussi affronter les pires ennemis et situations imaginables.

La saison 7 devrait aussi être l’occasion d’en apprendre encore davantage sur le passé de Shigaraki, mais surtout de voir des héros internationaux débarquer sur le sol japonais.

Le studio Bones n’a pas encore révélé le nombre officiel d’épisodes que comptera cette saison 7. Mais si l’on se fie aux saisons précédentes, on peut clairement s’attendre à ce que cette nouvelle fournée en propose 24.

Les premières saisons de My Hero Academia sont actuellement disponibles sur Crunchyroll.