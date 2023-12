L’auteur de Jujutsu Kaisen a enfin dévoilé ses plans pour la fin du manga

Lors de la Jump Festa 2024, Gege Akutami, le créateur de Jujutsu Kaisen, a finalement révélé ses plans concernant la conclusion du manga.

La Jump Festa de cette année a été un événement excitant pour les fans de manga et d’animes. Et les aficionados de Jujutsu Kaisen n’ont pas été laissés sur le carreau ! Non seulement une couverture époustouflante a été dévoilée pour le volume 25 mettant en vedette Sukuna, mais les acteurs de doublage ont également interprété quelques moments de l’arc de la Traque Meurtrière et du combat entre Gojo et Sukuna.

La fin du manga Jujutsu Kaisen est sujet à débat depuis le début de l’année 2023. Le manga est maintenant dans sa dernière ligne droite, le combat entre Yuji et Sukuna ayant commencé. Et l’histoire est plus proche de sa fin que jamais.

En janvier 2023, Gege Akutami avait partagé un message dans le Weekly Shonen Jump, affirmant qu’il estimait une fin du manga pour 2023. Toutefois, puisque Jujutsu Kaisen continue de tenir ses lecteurs en haleine toutes les semaines, le mangaka a finalement révélé de nouveaux plans pour la conclusion de son récit.

Gege Akutami révèle quand il terminera le manga Jujutsu Kaisen

Lors de la Jump Festa 2024, Gege Akutami a en effet déclaré, dans des propos rapportés par un informateur de Jujutsu Kaisen sur les réseaux sociaux : “Il s’agit probablement de la dernière Jump Festa de Jujutsu Kaisen pendant sa période de publication.“

Bien que le manga soit entré dans sa dernière phase, il reste encore de nombreuses questions sans réponse. Et les deux principaux méchants n’ont de cesse de sortir de nouvelles astuces de leur chapeau, mettant chaque fois les exorcistes un peu plus dans la panade. Par conséquent, bien que l’auteur n’ait pas révélé les détails exacts de la fin du manga, il faut encore s’attendre à d’importantes révélations en 2024.

Selon la progression actuelle de l’histoire, la série a encore plusieurs mois devant elle avant de conclure ce qui peut être considéré comme l’une des meilleures intrigues de manga shonen.

Plus tôt en 2023, Gege Akutami avait créé la surprise en révélant ses plans pour terminer le manga Jujutsu Kaisen. Mais déjà à l’époque, il restait encore de nombreux fils narratifs à relier.