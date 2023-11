One Piece : la date de l’arc Egghead et le relooking des Mugiwara dans un trailer coloré

One Piece s’apprête à diffuser le tout premier épisode de l’arc de l’île Egghead dans l’anime : si vous voulez savoir quand découvrir cette nouvelle aventure et le relooking de Luffy et compagnie, on a tout ce qu’il faut !

L’arc Wano de One Piece a été l’arc le plus long de la série, nous offrant plusieurs batailles mémorables : Zoro contre King, Sanji contre Queen, Luffy contre Kaido… et tellement plus encore ! Car c’est aussi au pays des samurais que l’anime nous a dévoilé le Gear 5 de Luffy, dans une animation somptueuse.

Malheureusement, après avoir connu un franc succès pendant quatre ans, l’arc Wano nous a récemment fait ses adieux dans l’épisode 1085, et il est maintenant temps pour les pirates au Chapeau de Paille de lever l’ancre. Direction : une toute nouvelle aventure, sur l’île d’Egghead.

Suite à la conclusion de l’arc Wano, l’annonce de l’arc de l’île Egghead n’est pas arrivée les mains vides, car elle a été accompagnée d’une bande-annonce colorée, d’une affiche funky présentant la nouvelle apparence des personnages et surtout, d’une date de sortie.

L’anime One Piece abordera bientôt l’arc de l’île Egghead

Selon l’annonce faite par le compte officiel X/Twitter de One Piece, nous verrons Luffy prendre la mer pour son nouveau voyage à partir du 7 janvier 2024.

En plus de cette nouvelle tant attendue, nous avons également pu voir une bande-annonce mettant en vedette chaque personnage principal de la franchise. Néanmoins, c’est l’apparition de la mystérieuse femme à la fin de la vidéo promotionnelle qui a eu le plus d’impact, augmentant la hype des fans. Sans compter le nouveau visuel montrant les tenues futuristes des personnages !

L’arc Wano avait commencé avec l’épisode 890 le 9 juillet 2019 et s’est terminé avec l’épisode 1085 le 25 novembre 2023, laissant sa marque dans le cœur des spectateurs. Il ne sera pas facile de se détacher de tous les beaux souvenirs apportés par cette saison. Mais la communauté est prête à accueillir à bras ouverts le prochain arc futuriste, tout comme embrasser les nombreuses surprises et révélations choquantes qui nous attend.

Et si vous vous demandez pourquoi l’arc commencera à l’épisode 1087 au lieu du 1086, la réponse est simple : l’arc Wano passera à celui de l’île Egghead dans l’épisode du 2 décembre prochain.

Bien que cet épisode verra les Mugiwara aller de l’avant, plusieurs autres personnages ayant joué des rôles importants à Wano resteront à quai.