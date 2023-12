Netflix annonce le remake de One Piece par le studio de L’Attaque de Titans

L’anime One Piece de la Toei Animation règne en maître dans son domaine. Pourtant, lors de la Jump Festa, une annonce très surprenante a été faite.

L’anime original de One Piece entre dans sa saga finale avec l’Arc Egghead, le 7 janvier 2024 (aux côtés de nombreux autres séries de qualité). Forcément, les fans s’attendaient à recevoir davantage de visuels clé et autres bandes-annonce… Mais les créateurs ont préféré offrir une toute autre nouvelle, qui a de quoi laisser bouche-bée.

C’est lors de la Jump Festa de 2024 qui s’est tenue les 16 et 17 décembre 2023 que l’annonce a été faite, au milieu d’autres surprises toutes aussi délicieuses. Entre un film Chainsaw Man, la révélation de la date de sortie de la saison 7 de My Hero Academia ou encore une nouvelle décisive pour Jujutsu Kaisen, les lecteurs comme spectateurs n’ont pas eu le temps de se remettre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et c’est pourtant au milieu de tout ça que One Piece, véritable monument dans le monde des mangas comme des animes, a décidé de lâcher lui aussi une info.

L’anime One Piece obtient son remake par WIT Studio

Durant les derniers moments du deuxième jour de la Jump Festa 2024, de nombreuses annonces majeures ont été faites. Et One Piece n’a pas manqué à l’appel : confirmation a été faite d’un remake de l’anime.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

C’est WIT Studio qui est chargé du projet, et c’est une bonne nouvelle : après avoir adapté les premières saisons de L’Attaque des Titans, offrant à l’histoire d’Eren et compagnie la célébrité qu’ils méritaient, les équipes du studio ont aussi pu s’occuper d’autres œuvres réputées. Kabaneri of the Iron Fortress, Vinland Saga ou même Spy x Family ne sont que des exemples parmi d’autres séries de renom.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cerise sur le gâteau, ce remake a déjà son diffuseur. Car c’est Netflix qui a fait l’annonce de sa production lors du festival ! En revanche, les informations s’arrêtent globalement là : à part la bande-annonce (qui nous montre un animateur travailler sur l’arc East Blue), nous ne savons pas encore à ce stade si le casting original reviendra, ni quand le remake sortira.

Mais maintenant que l’information a été révélée, Netflix ne devrait plus tarder à rajouter quelques détails sur le retour aux origines du roi des pirates.