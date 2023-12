Chainsaw Man surprend tout le monde en annonçant un film sur l’arc Reze

La Jump Festa 2024 a eu son lot de surprises, et Chainsaw Man en faisait partie : l’anime ne va pas continuer sous forme de série pour son prochain arc.

La première saison de Chainsaw Man a pris d’assaut Internet en octobre 2022, les spectateurs n’ayant plus que la série de japanimation à la bouche. Il faut dire que derrière les personnages délurés, il y avait aussi l’animation spectaculaire du studio MAPPA, propulsant l’œuvre parmi les meilleures surprises mondiales de l’année.

La première saison a introduit un protagoniste hors normes, aux motivations plus que douteuses pour combattre les démons. Il faut pourtant pas mal de courage pour affronter ces créatures, qui se nourrissent des émotions néfastes de l’humanité pour mieux la menacer ensuite.

Les personnages hauts en couleur et l’animation impressionnante du studio MAPPA ont emmené les spectateurs dans un voyage palpitant tout au long de la saison 1. Et après ? Alors que la Jump Festa 2024 s’est tenue les 16 et 17 décembre 2023, on en a appris un peu plus sur la suite de la série.

Le film Chainsaw Man : Reze officiellement annoncé

Lors de la Jump Festa 2024, MAPPA a fait une annonce surprise, confirmant un film Chainsaw Man avant la saison 2 de l’anime. Intitulé pour le moment Chainsaw Man Movie: Reze, il reviendra sur un arc important du manga.

L’annonce a également été accompagnée d’un court teaser mettant en scène Reze et Denji dans un cadre romantique.

“Le teaser du film Chainsaw Man : Reze / Davantage d’informations seront bientôt révélées“

La Jump Festa de 2024 a été l’occasion de jolies annonces pour les spectateurs comme les lecteurs. Entre un remake de One Piece, l’arrivée très prochaine de la Partie 2 de Frieren ou encore le dénouement proche du manga Jujutsu Kaisen, il y avait de quoi captiver le public. C’est dans ce joyeux chaos que Chainsaw Man a lui aussi donné de la voix. Et l’annonce a été plus qu’étonnante : plutôt que parler d’une saison 2, le studio a évoqué un long-métrage !

Comme le suggère le titre, le film mettra en scène Reze dans le rôle-titre aux côtés de Denji. Mais c’est qui, Reze ? Il s’agit de la jeune fille qui a été teasée dans l’épisode final de la saison 1 de Chainsaw Man, laissant les spectateurs seuls avec leurs questions sur son rôle : une future alliée, ou une antagoniste face à Denji ?

De quoi parle l’arc de Reze dans Chainsaw Man ?

Attention, légers spoilers du manga droit devant !

Le film adaptera l’arc Reze/Bomb Girl, qui s’étend sur douze chapitres (40-52) dans le manga. L’histoire suit donc Reze, une fille qui s’intéresse de près à Denji. Cependant, au fur et à mesure que le récit progresse, Denji réalise qu’elle travaille pour le Démon-Flingue. Pire : il découvre également qu’elle est le Démon-Bombe.

Bien sûr, l’annonce du film Chainsaw Man Movie: Reze est excitante, mais à part le court teaser, nous n’avons encore rien d’autre à son sujet pour le moment. En effet, le studio reste discret sur le nouveau casting et la date de sortie.

Néanmoins, MAPPA a promis de révéler plus d’informations à l’avenir. Il faudra donc garder l’œil ouvert.