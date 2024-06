L’aperçu du chapitre 1117 de One Piece tease la “conclusion du plus grand événement du siècle”

Le chapitre 1117 de One Piece offrira de nouvelles révélations marquantes, alors que le premier aperçu promet la “conclusion du plus grand événement du siècle“. Mais à quoi une telle annonce fait-elle vraiment référence ?

La publication de One Piece est actuellement en pause et le manga d’Eiichiro Oda ne reviendra pas avant le 16 juin 2024. Mais le prochain chapitre 1117 a déjà offert un aperçu aux fans, laissant entendre que plus d’informations sur le Siècle oublié et l’histoire de Joy Boy seraient bientôt révélées.

L’aperçu a en effet été traduit en anglais par un leaker de One Piece sur X/Twitter : “Histoire révélée ! Quelle sera la conclusion du plus grand événement du siècle ?!“

L’arc en cours d’Egghead a déjà révélé une bonne partie de l’histoire du monde des pirates et de la Marine à travers le message de Vegapunk. Après de nombreuses années et des centaines de chapitres, l’auteur Eiichiro Oda a ainsi commencé à donner des précisions sur les informations déjà fournies aux lecteurs de One Piece. Les événements qui se sont déroulés 800 ans auparavant, les origines de Joy Boy et les conséquences auxquelles nos héros devront faire face : tout commence à prendre forme dans le manga, qui est entré dans sa saga finale.

eiichiro oda/shueisha

Le “plus grand événement du siècle” fait donc clairement référence à la diffusion du Dr Vegapunk, qui va jusqu’à ébranler les membres du Gorosei et le mystérieux Imu, aucun d’eux n’appréciant que la vérité sur le Gouvernement mondial soit dévoilée. Pour contrecarrer les plans du savant, les Doyens vont jusqu’à se rendre en personne sur Egghead pour y affronter les Chapeaux de Paille, qui préfèrent fuir l’île pour aller se réfugier sur Erbaf.

Et l’aperçu suggère que la conclusion de l’arc Egghead est plus proche que jamais. Dans le chapitre 1116, les membres du Gorosei trouvaient l’emplacement de l’escargophone diffusant le message de Vegapunk, préparant les lecteurs à un combat de titans entre le géant de fer et les Doyens.

Or, le robot gigantesque est une relique du Siècle oublié, liée à Joy Boy et ennemie du Gouvernement mondial. L’annonce d’une “conclusion du plus grand événement du siècle” pourrait donc être une allusion à la fois à cette période historique de One Piece, mais aussi au robot, certainement le “plus grand” adversaire que les Doyens puissent affronter sur l’île Egghead.

Le chapitre 1117 de One Piece sortira le 16 juin 2024, mais les spoilers seront disponibles quelques jours avant la publication officielle : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront diffusées.