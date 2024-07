Certains lecteurs pensent avoir trouvé une “incohérence” concernant Gol D. Roger dans le chapitre 1120 de One Piece, suscitant alors de vives réactions de la part des internautes.

Au départ, One Piece avait introduit le Roi des Pirates sous le nom de Gold Roger, et les fans y ont cru pendant des années, du moins jusqu’à l’arc du Royaume de Drum. En effet, c’est le docteur Kureha qui a révélé que son véritable nom est Gol D. Roger, faisant ainsi de lui l’un des rares membres connus du mystérieux Clan du D.

Cependant, le reste du monde, à quelques exceptions près, ignorait toujours la véritable identité de Roger. Il est donc compréhensible que la population soient choqués d’apprendre son vrai nom à travers le message de Vegapunk dans le chapitre 1120. Pour eux, le fait que l’ancien Roi des Pirates fasse partie du tristement célèbre Clan du D est une information aussi nouvelle qu’inattendue.

Depuis lors, le chapitre a provoqué un débat majeur au sein de la communauté. Certains fans soulignent que les personnages dans One Piece n’avaient aucune raison de ne pas savoir que Roger était un D puisque son vrai nom était inscrit sur la voile de son navire. C’est pour cela que certains estiment que cette scène à la fin du chapitre 1120 ne peut être qu’une incohérence ou un détail manqué par Eiichiro Oda.

“Comment se fait-il que personne ne sache que ce gars était un D ? C’était écrit en majuscules énormes”

Bien que ce soit un point valide, l’histoire l’a expliqué plusieurs fois auparavant. Kureha, et plus tard des personnages comme Rayleigh et Barbe Blanche, ont tous révélé pourquoi le monde connaissait Roger sous le nom de Gold Roger. C’est parce que le Gouvernement Mondial voulait cacher sa véritable identité au public, et c’est pour cela qu’ils ont utilisé un faux nom.

L’organisation politique l’a popularisé sous le nom de Gold Roger afin de ne pas alarmer la population générale sur la façon dont un D avait bouleversé le système. Ils craignaient l’influence que cette information pourrait avoir et ont imprimé des avis de recherche mentionnant Gold Roger à la place.

C’est ainsi que le monde est venu à le connaître sous son faux nom. Quant à ceux qui avaient vu son navire, leur nombre reste insignifiant par rapport à la portée du Gouvernement Mondial. De plus, parmi eux, beaucoup ont dû mourir dans les années qui ont suivi et beaucoup ont peut-être choisi de croire le gouvernement plutôt qu’un pirate.

Ainsi, le choc des personnages de One Piece dans le chapitre 1120 face à cette révélation fait sens, comme l’ont souligné de nombreux fans. L’un d’eux a justement écrit sur X/Twitter : “Un homme lambda sur une île lambda a peu de chances de voir le navire de Roger dans sa vie entière mais tout le monde dans le monde verra cet avis de recherche avec GOLD écrit dessus.”

Un autre a ajouté : “Plus de gens vont voir son avis de recherche que le gouvernement a modifié pour enlever le D que son propre navire. Kureha souligne littéralement que le nom par lequel les gens le connaissent est différent de ce qu’il était réellement.”

Un troisième a commenté : “Il y a des millions d’îles dans One Piece. La propagande surmontera cela, peu importe le nombre d’îles visitées par Roger. C’est le pouvoir d’une dictature mondiale.”

