One Piece : explication de l’histoire de Joy Boy

Joy Boy est une figure historique du Siècle Oublié dans One Piece, mais il joue surtout un rôle majeur dans l’époque de Luffy : on vous explique son histoire et ses apparitions dans le manga et l’anime.

Joy boy est certainement l’un des personnages les plus mystérieux de One Piece. Il est mentionné à de nombreuses reprises, mais est jusqu’ici resté dans l’ombre d’une période passée volontairement sous silence : le Siècle Oublié. Et même si Zunesh a donné ce nom à Luffy après son éveil au Gear 5, on sait désormais qu’il appartient en réalité à un autre homme de l’ancien monde.

C’est durant l’arc de l’île des Hommes-Poissons qu’on découvrait son nom, alors que Robin lisait le Ponéglyphe. La femme espérait obtenir des informations précieuses sur le Siècle Oublié, mais retrouvait avec perplexité une lettre d’excuse de Joy Boy à l’attention du premier Poséidon. Depuis, de nouvelles révélations ont été faites, et Eiichiro Oda compte bien en rajouter une couche avec le chapitre 1115 de One Piece. On vous explique tout sur Joy Boy, dans le manga comme l’anime.

Attention : cet article contient des spoilers du prochain chapitre 1115 de One Piece !

Sommaire

Qui est Joy Boy dans One Piece ?

Joy Boy était un jeune homme de l’Ancien Royaume et le premier pirate du monde.

eiichiro oda/shueisha/manga plus france

Joy Boy et Luffy partagent un point commun : tous deux ont les pouvoirs de Nika. On nous a laissé entendre qu’ils avaient mangé le même fruit du démon. Le Gouvernement Mondial a bien essayé de mettre la main sur le Hito Hito no Mi, Modèle Nika (désormais connu sous le nom de Gomu Gomu no Mi). Mais certains fruits ayant des volontés propres, ils peuvent choisir de ne pas apparaître pendant plusieurs siècles. Finalement, Shanks parvient à voler le fruit au Gouvernement, tandis que c’est Luffy qui en fait son quatre heures.

Outre son fruit, les détails concernant Joy Boy sont rares : si l’homme s’était dit désolé pour ne pas avoir tenu une promesse faite à Poséidon, Zunesh et le Géant de fer ont révélé de leur côté regretter d’avoir déçu le personnage.

Qu’est-il arrivé à Joy Boy pendant le Siècle Oublié ?

Le Siècle Oublié s’est terminé par la défaite de Joyboy lors d’un conflit opposant l’Ancien Royaume aux 20 rois, qui ont fondé le Gouvernement mondial.

crunchyroll

La série a fourni de nombreux indices prouvant que Joy Boy était une figure influente du Siècle Oublié. On sait qu’il a combattu contre les 20 Rois. Dans le chapitre 1115 de One Piece, Vegapunk nous apprend dans son message que c’est la défaite de Joy Boy qui a marqué la fin du Siècle Oublié : après sa disparition, toutes les archives ont été effacées… mais le Gouvernement mondial ne s’attendait probablement pas à ce que la reine Nefertari D. Lillie disperse les Ponéglyphes à travers le monde, laissant ainsi des indices pour les prochaines générations – dont celle de Luffy.

On peut donc dire que la défaite de Joy Boy a condamné le monde à vivre sous le contrôle du Gouvernement Mondial, dans un régime totalitaire et tyrannique. Et ce, sans compter sur la guerre qui n’a jamais cessé d’après Vegapunk, et a continué de modifier la carte en condamnant des continents à sombrer sous les eaux.

Quelle est la première apparition de Joy Boy dans le manga One Piece ?

La silhouette de Joy Boy apparaît pour la première fois dans le chapitre 1115 de One Piece.

Le chapitre 1115 de One Piece n’a pas encore été officiellement publié, mais selon les spoilers, une case montrera la silhouette de Joy Boy. On le voit sur le point d’affronter plusieurs personnes couronnées, ce qui confirme son implication dans la bataille contre les 20 rois.

Toutefois, son visage n’a pas encore été dévoilé. On peut noter malgré tout qu’Eiichiro Oda aurait déjà évoqué son design, selon une théorie qui s’appuie sur une interview vieille de presque vingt ans : on pourrait alors s’attendre à un pirate portant un cache-œil.

Quelle est la première apparition de Joyboy dans l’anime One Piece ?

Joyboy n’est pas encore apparu dans l’anime One Piece.

Bien que l’anime soit entré dans la saga finale, il faudra encore quelques mois pour qu’il adapte le chapitre 1115. L’épisode 1105 du 19 mai 2024 adaptait le chapitre 1073 du manga. Il faudra donc attendre de passer au moins 42 autres chapitres avant de voir la silhouette propre à Joy Boy dans les épisodes de One Piece.

