One Piece chapitre 1113 : date de sortie et spoilers potentiels

Le manga One Piece se rapproche inéxorablement du moment où le message de Vegapunk sera révélé. Voici donc la date de sortie du chapitre 1113 ainsi que les potentiels spoilers le concernant.

Le manga One Piece a enfin repris après une pause plusieurs semaines, les fans ayant alors pu retrouver Luffy dans son combat face au Gorosei. Nusjuro a détruit tous les Pacifistas tandis que York a conduit Mars à la salle de contrôle, où ce dernier n’a pas perdu une seconde pour la détruire.

Stussy est restée en arrière pour terminer son dernier travail. Elle veut désactiver le “Frontier Dome” pendant que les Chapeaux de Paille et leurs amis s’échappent. Pendant ce temps, Luffy, Dorry et Brogy affrontent les autres membres du Gorosei, et Luffy est blessé.

Sur la côte nord-est, Nusjuro est prêt à affronter Bonney, Atlas et Franky. Warcury a atteint les Punk Records, et le chapitre s’est terminé sur un gros cliffhanger alors que les yeux du Doyen se posent sur quelque chose.

Le chapitre 1113 de One Piece sera disponible le 28 avril sur MANGA Plus, à partir de 17 heures en France. Les lecteurs pourront ensuite le consulter gratuitement durant quatre semaines sur le site.

Spoilers potentiels du chapitre 1113 de One Piece

MANGA Plus

Maintenant qu’il ne reste qu’une minute avant la diffusion du message de Vegapunk, le chapitre 1113 de One Piece pourrait bien être celui dans lequel il sera révélé. Étant donné qu’Oda a écrit le chapitre 1113 pendant la pause, les fans sont déjà très excités à ce sujet.

Le chapitre 1112, écrit avant la pause du mangaka, a simplement posé les bases de ce qui allait arriver. De plus, le fait que Mars se rende aux Punk Records crée un autre mystère sur ce qu’il a vraiment vu là-bas.

Le message de Vegapunk pourrait inclure certains des plus grands secrets du Gouvernement Mondial. Sa mort a déclenché la diffusion du message, et il n’est pas clair si le Gorosei a connaissance du contenu exact du message. Cependant, ils sont sûrs que le message peut potentiellement faire des dégâts significatifs.

C’est pourquoi ils sont venus en personne jusqu’à Egghead pour arrêter la diffusion. Pendant que tout cela se passe, le Géant de Fer se dirige vers eux en s’excusant auprès de Joyboy. Il pourrait bien dégager le chemin pour que l’Équipage du Chapeau de Paille puisse s’échapper. Le Géant de Fer est un autre mystère qui pourrait être révélé dans cet arc.

Les spoilers sont généralement disponibles quelques jours avant la date de sortie officielle. Nous mettrons à jour cet espace dès que nous aurons plus d’informations sur le chapitre 1113 de One Piece.

