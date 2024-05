One Piece chapitre 1114 : le premier pirate de l’histoire révélé par les spoilers

Selon les récents spoilers, le chapitre 1114 de One Piece va enfin en dévoiler un peu plus sur les mystères du Siècle Oublié grâce au message de Vegapunk, mais aussi sur le tout premier pirate de l’histoire.

Depuis des décennies, voire même des siècles, les pirates dans One Piece prennent la mer dans l’espoir de trouver des trésors. Le chemin qu’ils choisissent est rempli de dangers et d’aventures. Cependant, le monde a changé il y a environ 22 ans, après l’exécution de Gol D. Roger.

L’équipage de Roger est le seul connu à avoir voyagé autour du monde entier et à avoir mis pied sur la dernière île de Grand Line, Laugh Tale. Lors de son exécution, Roger a déclaré que quiconque trouverait son trésor, le One Piece, pourrait le revendiquer pour lui-même.

Depuis lors, des milliers de pirates ont cherché à devenir le Roi des Pirates et à s’emparer de ce fameux trésor. Cependant, personne ne connaissait le premier pirate de l’histoire, du moins jusqu’au chapitre 1114 de One Piece. Attention : cet article contient des spoilers du prochain chapitre !

Le chapitre 1114 de One Piece devrait dévoiler qui était le premier pirate de l’histoire et son lien avec Nika

Selon les spoilers du chapitre 1114 de One Piece, Joy Boy serait le premier pirate de l’histoire.

Toei Animation

Joy Boy a été mentionné pour la première fois lors de l’Arc de l’Île des Hommes-Poissons, lorsque Robin a déchiffré le Ponéglyphe de la Forêt Marine. C’était une excuse adressée à la Princesse Sirène, non pas Shirahoshi, mais à la première incarnation de Poséidon. Joy Boy regrettait de ne pas avoir tenu sa promesse, bien que le Ponéglyphe ne révèle pas de quoi il s’agit. On sait toutefois qu’il était une figure influente durant le Siècle Oublié.

De plus, l’Arc du Pays des Wa a révélé que Luffy est le second Joy Boy après l’éveil de son Fruit du Démon. Le chapitre 1114 de One Piece confirme que Joy Boy, qui serait originaire de l’Ancien Royaume, possédait les mêmes pouvoirs que le Dieu Soleil Nika.

Nika, le légendaire Guerrier Libérateur, serait alors originaire d’Erbaf. Cela expliquerait également le lien entre les géants et le Dieu du Soleil. De plus, les spoilers révèlent aussi que Joy Boy fut la première personne à prendre la mer et à devenir pirate.

On peut donc supposer qu’il avait un équipage, qui sera sûrement révélé plus tard. Nous ne savons pas encore exactement si Joy Boy avait simplement des pouvoirs similaires à ceux de Nika, ou s’il avait mangé le même Fruit du Démon que Luffy. L’Ancien Royaume est l’un des plus grands mystères de l’histoire. Ainsi, Joy Boy, qui proviendrait lui aussi de ce royaume, pourrait donc détenir de nombreux secrets.

Vous pouvez consulter la date de sortie et plus de spoilers sur le chapitre 1114 de One Piece. Et pour continuer dans la même thématique, découvrez comment la fenêtre de sortie de l’arc Erbaf a récemment été teasée par le Shonen Jump.

