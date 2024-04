One Piece Chapitre 1112 : date de sortie et spoilers potentiels

One Piece revient enfin après une longue pause : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1112.

En mars, Eiichiro Oda prenait la décision de faire une pause dans la publication de son manga One Piece : l’annonce avait fait beaucoup de bruit, d’autant plus qu’elle était liée à celle du décès d’Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. La mort du mangaka avait en effet poussé Oda à lever le pied pour se reposer et revenir en meilleure santé.

Si les fans ont dû composer avec leur frustration, il semble toutefois que l’attente en valait la peine, à en croire un leaker. Il va donc bientôt être possible de retrouver Luffy, le docteur Vegapunk et leurs compagnons, alors que l’arc Egghead s’appprête à se clore avec l’arrivée des Cinq Doyens sur l’île. Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1112 de One Piece.

Le chapitre 1112 de One Piece sera disponible le 21 avril sur Manga Plus, à partir de 17h en France. Les lecteurs pourront ensuite le consulter gratuitement durant quatre semaines sur le site.

Spoilers potentiels du chapitre 1112 de One Piece

eiichiro oda/shueisha

Le chapitre 1111 de One Piece se terminait sur l’éveil du Géant de Fer et ses excuses auprès de Joy Boy, rappelant ses liens avec le Siècle Oublié. Même s’il est peu probable qu’Eiichiro Oda dévoile tous les secrets sur le passé du robot et le premier Joy Boy, on peut toutefois s’attendre à des révélations ou des indices les concernant.

Vegapunk a déjà mentionné que le Géant de Fer fonctionnait au moyen d’une technologie inconnue, venue tout droit de l’époque que les Doyens ont cherché à effacer des livres d’Histoire. Jusqu’ici, le colosse n’avait jamais répondu aux stimulations du savant, mais les tambours de la libération qui accompagnent la transformation de Luffy en Gear 5 l’ont fait réagir.

On peut également espérer découvrir au moins le début du message de Vegapunk, qui inquiète tant les membres du Gorosei. Enfin, l’équipage de Luffy a été rejoint par celui des pirates géants, venus chercher nos héros pour les emmener à Elbaf.

Les spoilers sortent généralement dans les derniers jours précédant la sortie officielle du chapitre : nous mettrons cet article à jour dès que de nouvelles informations sur le chapitre 1112 de One Piece seront disponibles.