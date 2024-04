Ce personnage culte de One Piece mériterait sa propre série selon les fans

Alors que les fans de One Piece adorent Luffy et les autres membres de l’Équipage du Chapeau de Paille, ils pensent également qu’un autre personnage devrait avoir sa propre série qui lui est dédiée.

Les fans de One Piece se sont réunis pour déterminer quel personnage secondaire de l’œuvre désormais culte du tout aussi célèbre Eiichiro Oda pourrait devenir le protagoniste d’un potentiel spin-off. Avec tant de personnages incroyables et bien écrits, le choix est loin d’être limité.

Des personnages populaires comme Ace, Law, Mihawk, Doflamingo, Barbe Blanche, Yamato et Hancock bénéficient d’un énorme soutien de la part de la communauté des fans de One Piece, beaucoup souhaitant qu’ils aient droit à leur propre série, ou au moins à un one-shot.

Cependant, c’est Shanks le Roux qui a reçu le plus de votes des fans. Ce membre des Yonko (ou Quatre Empereurs en VF) très mystérieux apparaît rarement dans l’histoire. Mais quand il le fait, il s’assure de capter toute l’attention des autres personnages et des spectateurs qui le regardent.

La communauté des fans de One Piece pense également que Shanks devrait avoir droit à une série dans laquelle il serait le personnage principal. Ayant à la fois des liens avec Gol D. Roger et Monkey D. Luffy, mais aussi une véritable influence sur les pirates et le Gouvernement Mondial, avoir Shanks comme protagoniste garantirait presque une série incroyable.

En tant que personnage, Shanks est un choix de premier ordre pour en faire un protagoniste. Il a une personnalité joyeuse et insouciante, mais il est également incroyablement puissant et est très certainement l’un des personnages les plus forts et les plus charismatiques de l’œuvre. Son passé est empli de mystères et ses origines font l’objet de nombreuses spéculations.

Une série entièrement dédiée à Shanks pourrait alors offrir aux spectateurs un aperçu de sa carrière de pirate après l’exécution de Roger. Voir comment il s’est hissé au rang de Yonko aux côtés de légendes comme Barbe Blanche, alors qu’il était à l’origine un simple mousse de l’Équipage des Pirates de Roger, serait donc très intéressant.

Mais il y a d’autres pans de son histoire qui mériteraient d’être explorés. L’une des intrigues qui contribuerait grandement à la série centrée sur Shanks est sa rencontre avec Barbe Noire, qui est à l’origine des trois cicatrices que l’on peut voir sur son œil gauche. La rivalité de Shanks avec Mihawk serait également un ajout fantastique à la série.

“Shanks. Il est en quelque sorte le Luffy de sa génération et son équipage est vraiment amusant et créatif,” écrit un utilisateur sur Reddit.

“D’autres personnes voulaient une histoire de Shanks pour voir Gol D. Roger à son apogée. Je veux une histoire de Shanks juste pour le voir faire des bêtises avec Baggy,” partage un autre.

“Le plus méritant : Barbe Blanche. Mon choix : Shanks (nous pouvons voir Roger et son équipage en action). Le plus réaliste : Yamato,” dit un autre internaute.

En tout cas une chose est sûre, les fans seraient très certainement plus qu’enclin à découvrir plus en détails certains personnages de One Piece à travers différentes séries dérivées. Et si Shanks fait partie des heureux élus, cela serait une aubaine pour beaucoup tant celui qui a servi d’inspiration à Luffy est apprécié par le public. Reste à voir si les attentes des fans parviendront à se concrétiser dans le futur.

En attendant, les fans ont encore de quoi s’occuper avec l’œuvre d’Eiichiro Oda, que ce soit avec le manga ou même avec son adaptation animée.