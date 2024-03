One Piece chapitre 1111 : date de sortie avant la pause du manga

One Piece va bientôt entrer en pause, mais le chapitre 1111 sera publié avant : date et heure de sortie, théories sur l’intrigue, on vous dit tout ce qu’on sait.

Le manga One Piece est en plein climax de son arc Egghead, alors que l’histoire s’apprête à basculer vers Erbaf et son île de géants. Les combats sont toujours plus insensés, propulsant Luffy dans un affrontement avec les Doyens dont la véritable apparence a été révélée, tandis que Zoro a dévoilé sa nouvelle attaque.

Mais même si l’arc approche de sa conclusion, de nombreux points doivent encore être éclaircis : quel est le secret sur le monde que Vegapunk s’apprête à divulguer dans son enregistrement ? Que va-t-il arriver à l’île Egghead et ses habitants ? Comment l’équipage pirate de Luffy va-t-il s’enfuir face au Gorosei réuni ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le manga va bientôt entrer dans une longue pause, mais pas sans avoir d’abord publié le chapitre 1111 : date et heure de sortie, théories concernant l’intrigue, voici tout ce qu’on sait sur la suite de One Piece.

Le chapitre 1111 de One Piece sortira le 24 mars 2024. Il sera disponible gratuitement sur Manga Plus à partir de 16h en France.

Après lui, il faudra attendre plusieurs semaines pour enfin poser les yeux sur le chapitre 1112, car Eiichiro Oda entrera dans une pause aussi longue qu’inattendue.

Théories sur l’intrigue du chapitre 1111 de One Piece

Il est tout à fait possible que le chapitre 1111 de One Piece propose davantage de scène entre les Chapeaux de Paille et les géants, célébrant les retrouvailles entre les différents groupes amis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

crunchyroll

De son côté, le Gorosei va forcément poser problème : Luffy et son équipage seront certainement gênés dans leur fuite, et devront aussi tenir la promesse faite à Vegapunk, qui demandait qu’on protège l’île le temps que l’enregistrement soit diffusé.

Il est peu probable en revanche que son message soit enfin révélé dans le chapitre 1111. Si l’on se fie au 1110, il reste encore quelques minutes avant que le secret soit dévoilé au public. Et quelques minutes dans un manga, surtout durant un tel pic d’action, peuvent vite nécessiter plusieurs chapitres !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On sait aussi que V. Nusjuro traverse l’île en usant de son long sabre contre les Pacifistas. Or, Zoro vient de mettre fin à son combat contre Lucci. Il est possible que les deux personnages se croisent et entament un duel, même s’il risque de ne pas s’éterniser.

Les spoilers sont disponibles quelques jours avant la sortie des chapitres de One Piece : nous mettrons cet espace à jour lors de leur publication.