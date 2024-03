Le manga One Piece entre dans une longue pause de sa publication

Alors qu’il est en plein climax de son arc Egghead, le manga One Piece va connaître une pause de publication inattendue, de plusieurs semaines.

One Piece arrive à la fin de son arc Egghead, et les scènes ont atteint des sommets. Les lecteurs ont pu découvrir les véritables formes éveillées des Cinq Doyens alors que le Gorosei au complet s’est réuni, Zoro a utilisé une toute nouvelle attaque et les géants sont venus chercher Luffy pour l’emmener vers l’arc Erbaf, tandis que Vegapunk s’apprête à révéler “la vérité sur le monde.”

Et alors que le chapitre 1111 se profile à l’horizon pour compléter des événements et des dessins incroyables du 1110, une mauvaise nouvelle vient de tomber pour les fans : One Piece se prépare pour entrer dans une pause inattendue, bien plus longue que les précédentes. On vous explique tout.

Le manga One Piece entre en pause pour plusieurs semaines

Après le chapitre 1111, la publication de One Piece fera une première pause de trois semaines, puis une deuxième pause d’une semaine directement après le chapitre 1112.

En effet, le chapitre 1111 de One Piece sortira le 25 mars 2024, tandis que le 1112 est attendu pour le 22 avril. Le Weekly Shonen Jump continuera ses publications indépendamment du manga d’Eiichiro Oda, du moins jusqu’au chapitre 1112 : après quoi, ce sera au tour du magazine de subir une interruption dans ses publications à l’occasion de la Golden Week, expliquant alors la deuxième pause du manga.

Il s’agit du plus long temps d’arrêt dans la sortie des chapitres de One Piece depuis juin et juillet 2023, quand Eiichiro Oda s’était arrêté de travailler pendant quatre semaines après une opération des yeux. À l’époque, One Piece venait de sortir de Wano et était entré dans la saga finale. La raison derrière cette nouvelle pause n’a pas encore été annoncée, mais l’auteur a certainement besoin de temps pour gérer d’autres points importants de son calendrier.

Car ce dernier a toujours été sur tous les fronts pour son œuvre phare : la production de la saison 2 de l’adaptation chez Netflix a démarré, et il est à nouveau chargé de superviser la série en live-action. De plus, en parallèle de ce travail supplémentaire s’est ajouté la triste nouvelle du décès d’Akira Toriyama, auteur de Super Ball, pour qui Eiichiro Oda a publié un hommage poignant révélant une profonde tristesse.

La pause n’a cependant pas encore commencé : les fans pourront donc malgré tout découvrir le chapitre 1111 de One Piece le 25 mars 2024, comme prévu.