One Piece chapitre 1110 : la nouvelle attaque surpuissante d’un des héros dans les spoilers

L’arc Egghead a atteint son climax et le chapitre 1110 de One Piece promet de nombreux rebondissements, à en croire les spoilers.

One Piece s’apprête à faire un bond en avant : l’arc Egghead, premier de la saga finale du manga d’Eiichiro Oda, approche de sa fin. Et les événements s’enchaînent, tous plus fous les uns que les autres. Après les flash-backs déchirants sur la famille de Bonney et Kuma, l’histoire a eu droit à un bon coup de fouet.

Les combats gagnent toujours plus en intensité, des personnages inquiétants débarquent sur le champ de bataille, Vegapunk va révéler une vérité qui changera tout pour les habitants du monde des pirates et de la Marine, et les pirates géants sont venus récupérer l’équipage de Luffy pour prendre la direction d’Erbaf.

Et au milieu de toute cette agitation, un des membres des Chapeaux de Paille va avoir droit à la lumière des projecteurs, dévoilant une nouvelle attaque.

Les spoilers du chapitre 1110 de One Piece dévoilent la nouvelle attaque d’un des héros

Zoro va dévoiler sa nouvelle attaque dans le chapitre 1110 de One Piece : pour le moment traduite par “Santouryou – Hell Panther Hunter“, elle permettra de mettre fin à son duel avec Rob Lucci, qui dure depuis près de six mois.

L’ancien chasseur de primes avait en effet décidé d’affronter l’agent du CP0, pour le retenir et l’empêcher d’aller causer du grabuge ailleurs. Mais la manœuvre a longtemps été moquée par de nombreux lecteurs, d’autant plus ces derniers temps, alors que le combat s’éternisait.

D’après les spoilers du chapitre 1110 de One Piece, la situation va drastiquement changer. Et ce, grâce à l’intervention indirecte de Sanji : le cuisinier fera une remarque qui passera mal du côté de Zoro. Contrarié, le bras droit de Luffy va donc se débarrasser de Lucci en un seul et nouveau coup. Ce qui a enchanté les fans sur les réseaux sociaux.

“Zoro qui one-shot Lucci ?! Tous ceux qui me disaient qu’il ne faisait pas traîner volontairement, revenez ici.“

“Zoro qui gagne enfin contre cette minette“

“C’est comme si Sanji savait exactement ce que Zoro avait besoin d’entendre pour réagir. Cette dynamique >“

Zoro ne sera pas le seul à briller dans le chapitre 1110 : car les Cinq Doyens vont enfin dévoiler leur véritable apparence dans la suite de One Piece.