One Piece Épisode 1111 : date de sortie, teaser et spoilers

Le traître va bientôt être dévoilé : date et heure de sortie, teaser et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 1111 de One Piece.

C’est le chaos dans le laboratoire d’Egghead ! Les Chapeaux de Paille se sont séparés pour essayer de retrouver Vegapunk Stella mais se font désormais traquer et éliminer par les Séraphins. Les créations technologiques étant surpuissantes, Luffy et Zoro se retrouvent même forcés de s’allier à leurs ennemis de toujours, Kaku et Lucci du CP0.

Mais le reste de l’équipage s’en sort encore moins bien, se retrouvant même pétrifiés pour certains. Et tandis que les pirates peinent à garder le rythme, Shaka a fait une rencontre malheureuse : alors qu’il retrouvait Stella, le satellite a été abattu d’une balle par le traître. Date et heure de sortie, teaser vidéo et spoilers, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 1111 de One Piece.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quand sortira l’épisode 1111 de One Piece ?

L’épisode 1111 de One Piece sortira le dimanche 7 juillet 2024 à 9h sur ADN et Crunchyroll. Il sera ensuite disponible le 14 juillet sur Netflix.

Teaser et spoilers de l’épisode 1111 de One Piece

Le traître d’Egghead sera identifié dans l’épisode 1111 de One Piece, intitulé “Une nouvelle Ohara. Un complot ourdi par l’ambition !“

Le teaser, que vous pouvez retrouver ci-dessous, présente le prochain épisode avec ce résumé : “La flotte de la Marine approche. Egghead devient coupée du monde. Quelle est la clé du mystère ? Qui a coincé l’équipage sur l’île et abattu Shaka ? La personne qui tire les ficelles va enfin apparaître au grand jour !“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que le reste des Chapeaux de Paille va devoir continuer de se défendre face aux Séraphins, Vegapunk va enfin pouvoir découvrir lequel des satellites est le traître : il s’agit de York, alias Punk-06, incarnation de la “cupidité” du docteur. La jeune femme va lui expliquer que son ambition l’a emporté sur sa loyauté.

Dans le but de devenir un Dragon Céleste, elle a fait alliance avec les Doyens, et demandé aux Séraphins d’éliminer tous les autres satellites. Car d’après York, il n’est pas nécessaire d’avoir plusieurs Vegapunk dans One Piece.

L’article continue après la publicité