One Piece Épisode 1110 : date de sortie, aperçu et spoilers

Luffy et son équipage doivent lutter contre les Séraphins : date et heure de sortie, premier aperçu et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 1110 de One Piece.

Luffy se retrouve bloqué depuis plusieurs épisodes dans le laboratoire de Vegapunk, et il n’est pas seul : son équipage et les satellites du docteur sont avec lui, mais doivent faire face aux Séraphins devenus hors de contrôle tandis que le Stella est porté disparu.

Mais l’épisode 1109 dévoilait également des nouvelles scènes de Shanks le Roux, bien arrivé à Erbaf et se préparant à affronter Eustass Kid dans un combat qui s’annonce déjà gigantesque. Date et heure de sortie, aperçu et spoilers : voici tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 1110.

Quand sort l’épisode 1110 de One Piece ?

L’épisode 1110 de One Piece sortira le 30 juin à 9h sur Crunchyroll et ADN. Il sera ensuite disponible sur Netflix le 7 juillet 2024.

Aperçu et spoilers de l’épisode 1110 de One Piece

L’épisode 1110 de One Piece nous ramènera à Egghead pour nous dévoiler la suite des combats entre les pirates et les Séraphins hors de contrôle. Il sera intitulé “Pour survivre. Combat acharné contre les surhommes !“

L’aperçu vidéo, que vous pouvez retrouver ci-dessous, présente le prochain épisode avec ce résumé : “Coincés face à la toute-puissance des Séraphins, l’équipage et le CP0 font équipe. Leurs nombreuses attaques impitoyables mettent les pirates et les agents dos au mur. Leurs ennemis semblent sans faille. Trouveront-ils le chemin de la victoire ?“

Luffy, Zoro, Kaku et Lucci vont en effet devoir collaborer pour espérer se sortir de la situation délicate dans laquelle ils se trouvent. Mais les choses vont aussi se corser du côté des autres groupes, qui font eux aussi face à des Séraphins bien décidés à venir à bout des satellites.

Enfin, Shaka va retrouver Vegapunk dans l’épisode 1110 de One Piece. Malheureusement, la rencontre va mal finir : le traître va lui aussi rejoindre les deux satellites, et tirer une balle dans la tête de Punk-01, l’assassinant de sang-froid.