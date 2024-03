One Piece : les spoilers du chapitre 1110 annoncent la fin d’un combat controversé

Les spoilers du chapitre 1110 de One Piece confirment qu’un duel qui s’éternisait depuis plus de six mois va enfin trouver son dénouement.

One Piece est au sommet de l’arc Egghead, et s’apprête à prendre le large pour Erbaf et ses géants. Mais avant ça, il reste encore des affaires à régler, notamment les affrontements sur l’île qui ont atteint un climax avec le Buster Call exigé par Saturn, la future révélation du Dr Vegapunk ou encore le Gorosei au complet invoqué à la fin du chapitre 1109.

Au milieu de tout ça, les membres de l’équipage des Mugiwara ont semé un joyeux bazar : Sanji tente de mettre un Vegapunk à l’agonie en sécurité, Brooks fait des bêtises avec le bateau, et les autres rencontrent les pirates géants venus d’Erbaf pour voir Luffy sous sa forme de Nika.

Mais il reste un pirate parmi les Chapeaux de Paille qui a agacé la communauté de fans ces derniers temps en prenant un peu trop son temps du côté de la bagarre. Heureusement, les spoilers du chapitre 1110 de One Piece ont suggéré que la situation ne durerait pas plus longtemps.

Les spoilers du chapitre 1110 confirment la fin d’un combat controversé de One Piece

En effet, d’après les récents spoilers du chapitre 1110 de One Piece, le duel entre Roronoa Zoro et Rob Lucci va enfin prendre fin. Mieux : l’épéiste aux trois katanas va même l’emporter sur son adversaire.

“Après six mois, Zoro bat enfin Lucci.”

Leur combat avait commencé dans le chapitre 1091, publié en septembre 2023. Il aura donc fallu six mois pour voir un terme à l’affrontement, durant lequel le second de Luffy a été montré dans des situations pas toujours reluisantes.

Ce qui n’avait d’ailleurs pas manqué d’irriter la communauté de fans de One Piece, malgré la popularité du personnage : on lui reprochait d’être essoufflé, de traîner en longueur, et de ne pas savoir gérer un ennemi que le héros au chapeau de paille avait défait sans souci. Car là où Luffy pouvait tenir tête seul à un Amiral et un Doyen, Zoro galérait toujours pour l’agent du CP0.

Zoro va donc pouvoir redorer son image dans le chapitre 1110 de One Piece, attendu pour le 17 mars.