One Piece chapitre 1110 : les spoilers teasent la véritable apparence des Doyens

One Piece est entré dans sa saga finale, il était donc temps que les vrais antagonistes sortent de l’ombre : les véritables formes des Doyens devraient enfin apparaître dans le chapitre 1110.

Ils sévissent depuis longtemps, mais ont toujours soigneusement évité le champ de bataille. Pourtant, le moment est venu pour les membres du Gorosei d’agir en plein jour, et les lecteurs du manga d’Eiichiro Oda devraient enfin découvrir la vraie apparence des terribles dirigeants lors de l’utilisation de leur fruit du démon.

Les cinq Doyens sont des nobles hors du commun : c’est entre leurs mains que le pouvoir du Gouvernement Mondial s’est retrouvé, et les vilains ont pas mal de casseroles à cacher aux citoyens. En réalité, les Doyens ne sont pas les seuls aux commandes, puisqu’ils agissent selon la volonté d’un être encore plus mystérieux, nommé Imu.

C’est dans l’arc Egghead qu’on en apprend davantage sur eux : meurtriers quand il faut s’en prendre à Nefertari Cobra, destructeurs de familles pour Bonney et Kuma, les tyrans cherchent avant tout à dissimuler l’existence du siècle oublié et des technologies avancées venues de cette époque. Et quand les héros se mettent en travers du chemin de Saturn, ce dernier décide d’invoquer ses quatre collègues… qui apparaîtront dans toute leur splendeur dans le chapitre 1110 de One Piece.

One Piece dévoile les véritables formes des Doyens dans les spoilers du chapitre 1110

Après avoir malmené Vegapunk et s’être fait aplatir par un Luffy pizzaïolo en Gear 5, Saturn décide de passer aux choses sérieuses et d’invoquer les autres membres du Gorosei dans le chapitre 1109.

Crunchyroll

D’après les spoilers tombés sur X/Twitter, les lecteurs pourront assister à l’apparition des Doyens sous leur forme éveillée : car les antagonistes disposent tous de fruits du démon de type Zoan, et pas n’importe lesquels. En effet, ils ont chacun une apparence de Yokai, à l’instar de Saturn.

V. Nusjuro est un cheval sauvage, quand Ju Peter est un monstrueux ver géant. Quant à Warcury, il apparaît sous la forme d’un gigantesque sanglier, aux côtés de Marcus Mars qui est un oiseau tout aussi colossal.

Les Doyens attaqueront tous Luffy, mais le combat du siècle ne continuera pas longtemps, grâce à l’arrivée des pirates géants venus aider le capitaine. Ce qui n’est probablement pas une mauvaise chose : le héros au chapeau de paille a beau avoir gagné en puissance pour tenir tête à un Amiral et un Doyen à lui tout seul, rien ne dit qu’il pourrait survivre à cinq fruits du démon éveillés, d’autant plus s’il s’agit de fruits Zoan.

Rendez-vous le 17 mars pour découvrir l’intégralité du chapitre 1110 de One Piece !