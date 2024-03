One Punch Man saison 3 : intrigue, trailer, tout ce qu’il faut savoir

La saison 3 de One Punch Man marque le retour très attendu de Saitama et Genos, pour ce qui sera leur plus grand défi à ce jour. Voici tous les détails.

One Punch Man est rapidement devenu l’un des seinens préférés des fans. Et si le manga de ONE et Yusuke Murata est devenu extrêmement populaire, c’est en grande partie grâce à son adaptation animée, qui a fait ses débuts en 2015.

La première saison de l’anime était alors produite par le fameux studio Madhouse, à qui l’on doit de nombreux classiques tels que Monster, mais aussi Nana, Death Note, Hajime no Ippo, Parasite, sans oublier bien évidemment le remake de Hunter x Hunter et plus récemment Frieren, pour ne citer qu’eux. Une saison 1 qui avait été extrêmement bien accueillie, tant par les critiques que par le public, et c’est pourquoi beaucoup attendaient avec impatience la suite de l’anime, qui est sortie en 2019.

Une saison 2 qui apportait alors son lot de changements, puisque c’est J.C. Staff qui avait repris le flambeau. Cela fait donc maintenant plusieurs années que les fans espèrent retrouver Saitama dans une troisième saison. Entre-temps, des séries comme Jujutsu Kaisen et My Hero Academia sont apparues, mais One Punch Man est resté une valeur sûre.

Désormais confirmée, la Saison 3 est au centre de l’attention. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de l’anime One Punch Man.

Sommaire

La saison 3 de One Punch Man n’a pas encore de date de sortie, mais la fenêtre de sortie pourrait être proche. La première bande-annonce a finalement été révélée en février 2024, suggérant que les nouveaux épisodes sont imminents.

Il y a également d’autres indices qui laissent penser que la saison 3 pourrait être diffusée cette année. En janvier dernier, le comédien de doublage Kaito Ishikawa, qui prête sa voix à Genos, a publié sur X (anciennement Twitter) une liste de projets dans lesquels il doit apparaître tout au long de 2024, la saison 3 de One Punch Man figurant alors sur la liste.

Il n’y a pour le moment rien de définitif là-dedans, c’est pourquoi il convient de prendre ces informations avec des pincettes.

madhouse studio

Intrigue de la saison 3 de One Punch Man

La saison 3 de One Punch Man devrait adapter l’arc de l’Association des Monstres, car c’est la prochaine intrigue du manga.

Les deux premières saisons ont couvert les 85 premiers chapitres (soit 16 volumes) du manga. Par conséquent, l’histoire devrait reprendre à partir du dernier épisode de la saison 2, après la victoire de Saitama sur Grande Scolopendre Patriarche et la capture de Garoh, plongeant plus profondément dans l’arc de l’Association des Monstres.

L’Association des Monstres : Un affrontement de factions

L’Association des Monstres, dirigée par Orochi, restera le plus grand adversaire de l’Association des Héros. Dans la saison 2, nous les avons vus transformer des humains ordinaires en monstres redoutables en les forçant à consommer des cellules du Roi des Monstres, un processus connu sous le nom de “monstrification” et qui aura de lourdes conséquences sur l’ensemble du monde. Et, alors que des rumeurs sur une entité toute-puissante connue sous le nom de “Dieu” commencent à circuler, la saison 3 promet d’intensifier l’action et les enjeux dans l’univers de One Punch Man.

Le Roi des Monstres jouera-t-il toujours un rôle ?

Orochi, aka le Roi des Monstres, est apparu comme un antagoniste redoutable dans la saison 2 et devrait faire son retour dans la saison 3. Ce qui signifie que les enjeux seront encore plus élevés pour Saitama et Genos.

Et à propos de Garoh ?

Garoh, véritable prodige des arts martiaux également surnommé “le chasseur de héros”, a également fait ses débuts sur nos écrans dans la saison 2. Et si l’on se fie au manga, l’antagoniste devrait également jouer un rôle significatif dans la saison 3. Sa quête de puissance, de force et d’égalité le met directement en opposition avec l’Association des Héros. En tant que survivant de l’Association des Monstres, on peut facilement supposer qu’il y aura un affrontement épique entre Garoh, aka le “monstre humain”, et Saitama.

Une saison de batailles intenses

La saison 3 mettra en lumière les fameux héros de classe S alors qu’ils affrontent l’Association des Monstres. Cet arc inclura l’introduction de Blast, le héros le plus haut gradé, et sa mission d’acquérir des cubes mystérieux pour communiquer avec “Dieu”. En ajoutant des couches complexes à l’histoire, l’entité ancienne et toute-puissante “Dieu” présentera également une menace redoutable, résultant en une intrigue imprévisible et captivante.

Et Saitama dans tout ça ?

Celui que l’on surnomme le “Chauve Capé” n’est peut-être pas le héros préféré de l’univers, mais il l’est pour les fans. Comme dans le manga, Saitama pourrait rester un peu plus en retrait, notamment en raison de l’emplacement peu pratique du quartier général des monstres, qui se situe sous sa maison. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il ne sera pas de la partie. Compte tenu de son histoire, il y a fort à parier qu’il se manifeste à un moment ou à un autre pour sauver tout le monde.

Bande-annonce de la saison 3 de One Punch Man

La première bande-annonce pour la saison 3 de One Punch Man a été publiée le 29 février 2024. Elle se concentre sur Garoh, un puissant méchant dans la saga du Monstre Humain, dont l’Arc de l’Association des Monstres est le dernier chapitre.

Attendez-vous à un énorme affrontement entre lui et Saitama. La qualité de production est incroyablement élevée dans ce teaser, suggérant les meilleurs combats que nous ayons vus dans la série jusqu’à présent.

Ce qu’il faut retenir avant la saison 3 de One Punch Man

La saison 3 de One Punch Man impliquera une guerre totale entre héros et monstres. Au cas où vous auriez besoin d’un rappel, voici les points principaux.

La saison 1 a présenté aux spectateurs un monde rempli de personnages uniques, y compris le disciple de Saitama, le cyborg Genos, et l’Association des Héros. Les épisodes ont suivi son ascension dans les classes et se sont terminés par une bataille palpitante contre Boros, un adversaire enfin digne de Saitama.

La saison 2 a suivi une structure narrative similaire mais a plongé plus profondément dans l’histoire globale. Saitama, avec Genos et d’autres héros de premier plan, ont uni leurs forces pour combattre une vague croissante d’attaques de monstres, préparant le terrain pour l’arc de l’Association des Monstres dans la saison 3 de One Punch Man.

Nous vous tiendrons informés sur la saison 3 de One Punch Man au fur et à mesure de son avancement. En attendant, vous pouvez également consulter notre précédent article sur la saison 4 de Demon Slayer.