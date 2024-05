Le manga One Punch Man est enfin de retour, mais il y a un hic

Le retour tant attendu de Saitama est enfin arrivé, car le manga One Punch Man revient avec un nouveau chapitre. Mais le hic, c’est qu’il n’est disponible qu’en japonais pour l’instant.

Le monde de l’anime et du manga a découvert son super-héros le plus puissant lorsqu’ils ont fait la connaissance de Saitama dans One Punch Man. Écrit par ONE, l’œuvre a d’abord fait ses débuts en 2009 sous la forme d’une websérie, avant d’être adapté en manga en 2012, avec la collaboration du célèbre Yūsuke Murata qui s’occupe des dessins.

Mais si One Punch Man est devenu aussi populaire, c’est en partie grâce à son adaptation animée, lancée en 2015. L’anime de super-héros a largement été salué par le public, qui a été séduit par son intrigue aussi captivante que déjantée, mais aussi pour la qualité de l’animation proposée par Madhouse dans la saison 1. C’est pourquoi de nombreux fans attendent avec impatience la suite de l’anime, avec la troisième saison qui est toujours en cours de développement.

Et si de nombreux fans sont plus qu’impatients de découvrir la prochaine saison de l’anime One Punch Man, d’autres attendent également le retour du manga après une pause de plusieurs semaines. Et un peu plus tôt dans le mois, Murata avait révélé via son compte X/Twitter officiel que le manga serait de retour le 30 mai 2024.

Maintenant, le nouveau chapitre du manga One Punch Man est enfin là. Le chapitre tant attendu met en scène Flash (ou Flashy Flash) pris en embuscade par Empty Void alors que l’Être Mystérieux prend la forme du héros de rang S et l’attaque. Le chapitre se termine avec Flashy Flash se réveillant dans un monde imaginaire en tant qu’enfant et rencontrant un autre garçon qui semble être Void lui-même. Sonic apparaît également, dans ce qui est répertorié comme le chapitre 198 de One Punch Man.

Plus de détails sur le contenu de ce chapitre seront révélés lorsque la traduction sera disponible. En attendant, les fans peuvent lire la version japonaise du chapitre sur le site de Tonari no Young Jump de Shueisha. Mais ne soyez pas confus lorsque vous le verrez répertorié sur le site comme le chapitre 245. Cette différence dans le numéro des chapitres est due aux multiples versions et chapitres supplémentaires qui sont sortis au fil des ans.

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, One Punch Man suit un homme apparemment ordinaire qui, après s’être entraîné pendant trois ans, a développé une puissance hors du commun. Il ne lui faut qu’un seul coup de poing pour venir à bout de n’importe quel adversaire, mais vous ne le devineriez jamais en voyant sa tête chauve et son expression perpétuellement impassible.

Et pour les fans de One Punch Man, consultez notre précédent article sur la prochaine adaptation en live-action, alors que le co-créateur de Rick & Morty a récemment rejoint le projet.

