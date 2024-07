Jujutsu Kaisen a la réputation de faire disparaître de nombreux personnages, et les chouchous des fans n’échappent pas à leur funèbre destin. Sauf que l’auteur n’avait pas prévu la mort déchirante d’un protagoniste en particulier.

Survivre dans Jujutsu Kaisen semble être l’objectif ultime des personnages, car l’auteur du manga Gege Akutami n’hésite pas à supprimer ses protagonistes à l’aide de sa plume acérée, au point de se retrouver souvent en conflit avec une cohorte de fans gérant mal le deuil. Le manga en est actuellement à son arc final, et le compteur de morts menace encore de grimper. Pourtant, c’est lors d’un autre arc qu’un accident inhabituel a eu lieu.

Car en plein Drame de Shibuya, un exorciste en particulier a rendu son dernier souffle… ce qui n’avait pas été prévu par le mangaka ! Gege Akutami s’est en effet exprimé sur la fin aussi terrible qu’émouvante de Kento Nanami, qui n’aura pas manqué de traumatiser les lecteurs comme les spectateurs de Jujutsu Kaisen – mais aussi les animateurs de l’anime.

crunchyroll

“Parfois, il semble que ce sont les personnages eux-mêmes qui font progresser et évoluer le scénario,” a ainsi expliqué l’auteur lors d’une interview pour l’exposition Jujutsu Kaisen de Tokyo. “Je ne voulais pas que Nanami meure à ce moment-là, mais je ne trouvais pas d’alternative et Itadori a fait irruption. Et puis, vous savez comment ça s’est terminé.“

En effet, Nanami, déjà brûlé après son combat contre Jogo, a fini par exploser à cause du sort inné de Mahito dans le Drame de Shibuya. Une tragédie qui ne s’est pas contentée pas de traumatiser les fans : se déroulant sous les yeux de Yuji, le meurtre a fini de plonger le héros dans le désespoir.

Et pour Gege Akutami aussi, ce décès était surprenant : “Au départ, j’avais l’impression que Nanami avait réussi à surpasser le scénario. Mais en fait, il était plutôt la motivation d’Itadori, et c’est Itadori qui a dépassé l’histoire.“

D’abord choqué par la vision de son mentor assassiné, Yuji se laisse sombrer, mais il finit par se relever sous l’impulsion de Todo Aoi. Et dès lors, une lutte acharnée commence contre Mahito. Quant aux fans, il faudra aussi combattre le chagrin, car Nanami est loin d’être le seul personnage principal à rencontrer la faucheuse dans Jujutsu Kaisen.