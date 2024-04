My Hero Academia – You’re Next : la place du film dans la chronologie enfin confirmée

2024 est une belle année pour les fans de My Hero Academia, qui pourront non seulement découvrir une nouvelle saison, mais aussi un tout nouveau film, intitulé My Hero Academia : You’re Next. Un film dont on a récemment pu avoir plus de détails, notamment sur sa place dans la chronologie de la franchise.

La saison 7 de My Hero Academia va bientôt commencer, les fans étant impatients de découvrir la suite de la Saga de l’Acte Final. L’anime devrait ainsi entamer l’arc Star and Stripe après celui du Dark Deku, qui avait débuté vers la fin de saison précédente. Cela marque ainsi les prémices du futur affrontement entre Midoriya Izuku (aka Deku) et Tomura Shigaraki.

Et en plus de cette nouvelle saison, le film My Hero Academia : You’re Next va arriver cet été (au Japon). Il s’agit du quatrième long-métrage de la franchise basée sur le manga désormais culte de Kōhei Horikoshi. Mais étant donné que les sorties rapprochées de la saison 7 et du prochain film pourrait créer une certaine confusion concernant la chronologie, l’une des stars de l’anime a tenu à clarifier tout cela, expliquant quelle est la place du film You’re Next par rapport à l’intrigue principale.

En effet, c’est dans une récente interview auprès de CUT Magazine (rapporté par un internaute sur X/Twitter) que Daiki Yamashita, le seiyū qui prête sa voix à Deku dans l’anime, a donné quelques détails à ce sujet, déclarant alors ceci : “Le nouveau film se situe au même point de la chronologie que l’anime, tout comme les films précédents. Je pense donc qu’il contribue à l’histoire, car vous pouvez penser, ‘Wow, cela se passait alors’.”

Bien que cela puisse suggérer que l’intrigue du film You’re Next se déroule en parallèle de la saison 7, il est plus probable que le long-métrage fasse comme les précédents film de la franchise et qu’il se situe après le final. World Heroes Mission est sorti pendant la saison 5, mais les événements se déroulent après le finale et avant le début de la saison 6, de même pour Heroes Rising et les saisons 4 et 5.

Mais s’il y a un détail qui pourrait susciter de vives réactions de la part des fans, c’est le fait que My Hero Academia : You’re Next soit présenté comme étant un film canon. Car le statut canon des films de la franchise a longtemps fait l’objet de débats, puisque leurs évènements sont rarement, voire même jamais evoqués dans l’intrigue principale par la suite.

Les films de la saga Dragon Ball Z sont probablement les plus célèbres exemples en la matière, et le récent Spy x Family Code : White n’apporte aucun changement que la saison 3 à venir doit reconnaître. Mais le fait qu’ils ne soient pas explicitement référencés ne signifie pas qu’ils ne sont pas significatifs pour autant.

La place de You’re Next dans cette échelle dépendra de ce qui se passe et de la situation dans la saison 8. Daiki a ajouté ce qu’il espérait que les fans retiendraient de cette quatrième aventure mémorable sur grand écran. “Vous pouvez voir la croissance, pas seulement de Deku, mais de toute la Seconde A. Je pense que c’est un mouvement qui rappellera aux spectateurs la valeur et la puissance de rester ensemble pour combattre,” ajoute-t-il.

Cela a été un thème récurrent de My Hero Academia, avec des défis souvent surmontés grâce au soutien mutuel entre Deku et ses amis dans la lutte épique contre les super-vilains. Ils ont du pain sur la planche dans You’re Next, puisqu’un mystérieux All Might maléfique semble être apparu.

Nous en saurons certainement plus cet été. Gardez un œil sur notre liste des prochains animes à sortir. Nos guides pour la saison 4 de Demon Slayer et le film Haikyu!! The Dumpster Battle seront également utiles.