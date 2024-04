My Hero Academia – You’re Next : les fans sceptiques suite au dernier trailer

Alors que la saison 7 de My Hero Academia doit bientôt sortir, les fans pourront également découvrir un tout nouveau film, intitulé My Hero Academia : You’re Next. Un nouveau long-métrage qui s’est dévoilé dans une bande-annonce inédite, certains étant alors un peu sceptiques.

2024 sera une excellente année pour les fans de l’œuvre de Kōhei Horikoshi, puisqu’ils pourront non seulement découvrir une nouvelle saison de l’anime d’ici quelques semaines, mais aussi un film d’animation, intitulé My Hero Academia : You’re Next. Prévu pour cet été, les fans ont pu avoir un aperçu inédit grâce à une toute nouvelle bande-annonce.

Les détails sur My Hero Academia : You’re Next commencent peu à peu à émerger alors que la promotion du 4e long-métrage de la franchise bat son plein. Le studio Bones se trouve dans une position délicate, car trop en révéler pourrait gâcher l’anime, mais il souhaite tout de même susciter de l’excitation pour les deux.

Ainsi, le film reste relativement vague. Nous savons que Deku et ses camarades de la Seconde A vont affronter un nouveau méchant doté d’une apparence étrangement familière, ainsi qu’un mystérieux bâtiment, à mi-chemin entre une forteresse et un vaisseau spatial. Mais nous n’avons pas plus de détails pour le moment.

Cependant, nous venons d’apprendre le nom du nouvel antagoniste grâce à la bande-annonce. Le sosie d’All Might est connu sous le nom de Dark Might, et cela amuse les fans, mais pas forcément de la bonne manière.

Les internautes s’en sont donc donné à cœur joie, utilisant tous les mèmes possibles et imaginables pour exprimer leur ressenti, allant du rire à l’embarras. Car pour certains, l’introduction d’un “Dark Might” apparaît comme étant trop évidente, tant au niveau du nom qu’au niveau du concept, vous révélant tout ce que vous devez savoir sur le personnage.

“Franchement, ça sonne ridicule”, a même déclaré un utilisateur sur Reddit.

Nous en apprendrons sûrement davantage d’ici août prochain, date à laquelle le film My Hero Academia : You’re Next sortira au Japon. Nous vous tiendrons informés si une date de sortie internationale est communiquée d’ici là. Et en attendant la nouvelle saison de l’anime, voici les épisodes spéciaux qui sortiront avant la saison 7.