My Hero Academia : les 20 élèves de la Seconde A classés du pire au meilleur

Avec la fin imminente de My Hero Academia, il est grand temps pour nous de revenir plus en détails sur les jeunes héros de Yuei et de voir à quel point ils valent vraiment le coup.

Comme beaucoup de grands shonens, My Hero Academia présente une large variété de personnages. Mais notre regard se tourne vers le cœur du casting, à savoir la Seconde A, la fameuse classe de la filière héroïque du lycée Yuei. C’est dans cette classe qu’évoluent les protagonistes, ce sont eux qui apparaissent le plus souvent dans le manga et l’anime de super-héros, nous offrant plus d’opportunités de les connaître et de les juger.

Tous les élèves n’ont pas droit au même temps d’écran puisque des personnages comme Deku, Bakugo, Shoto et Ochaco bénéficient d’arcs complets alors que nous voyons à peine des personnages comme Sato, Ojiro, Koda et Sero.

Même ainsi, le créateur Kohei Horikoshi s’assure de donner à chacun au moins une chance de briller. Alors que beaucoup vivent à la hauteur de ces moments, certains sont forcément un peu plus décevants. C’est pourquoi nous avons décidé de proposer un classement des élèves de la Seconde A.

20. Minoru Mineta (Grape Juice)

Bones

Que Mineta finisse à la dernière place ne devrait surprendre personne. Remplissant le rôle du pervers bien souvent exaspérant, il est probablement l’un des pires du groupe aux yeux de nombreux fans.

Mineta a tendance à avoir un comportement parfois inapproprié (notamment avec les filles de sa classe), certains personnages étant alors rebutés par son caractère. Pouvant être lâche, hypocrite, et impulsif, on comprend pourquoi il peut être considéré comme indésirable par certains de ses camarades.

Certes, My Hero Academia lui donne de brèves occasions de briller ici et là, mais le manque de changement notable dans sa personnalité et son Alter décevant peinent à le rendre véritablement sympathique aux yeux des fans.

19. Rikido Sato (Sugar Man)

Bones

Bien que My Hero Academia soit connu pour ses personnages bien élaborés, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Et certainement pas Rikido Sato, alias le Héros Sucré.

Nous ne savons pas grand-chose de Sato à part son Alter Sugar Dope et qu’il aime particulièrement les sucreries, pâtisseries et autres confiseries. C’est un élève moyen qui ne se démarque pas par ses compétences de combat et qui n’apporte peu (voire pas) de contribution à l’histoire. Il est juste là, comme certains autres personnages de la Seconde A.

18. Mashirao Ojiro (Tail Man)

Bones

Surnommé la “personne la plus normale de la Seconde A”, Ojiro n’est pas grand chose d’autre. Bien qu’il ait un Alter qui modifie légèrement son corps (il a une queue), c’est votre gars ordinaire qui se bat principalement en utilisant les arts martiaux.

Même un personnage horrible comme Mineta capte l’attention des téléspectateurs avec ses manies perverses, alors que l’ordinaire Ojiro peine à véritablement se démarquer. Comme de nombreux autres personnages de My Hero Academia, il se fond dans le décor.

17. Koji Koda (Anima)

Bones

En ce qui concerne son rôle dans l’histoire, Koda a le même impact que Sato et Ojiro. Cependant, l’évolution du personnage est un peu plus prononcée que les deux autres, car nous le voyons essayer de surmonter sa timidité pour mieux collaborer avec ses camarades de classe.

Timide et introverti, c’est un hétéromorphe qui adore les animaux. Son Alter, baptisé la voix du vivant, lui permet de communiquer avec n’importe quel animal, même les insectes et les fourmis. Cela est d’une grande aide pendant la Bataille Finale.

16. Mina Ashido (Pinky)

Bones

Extravertie, amusante et confiante, Mina semble être très facile à vivre au quotidien. Cependant, en ce qui concerne son rôle dans l’histoire, elle est éclipsée par la plupart de ses camarades de classe.

Ce n’est pas inattendu, étant donné le nombre de personnages dans My Hero Academia. Si on ajoute à cela son Alter relativement faible, cela l’a tenue éloignée des projecteurs la plupart du temps, malgré quelques rares moments où elle a montré qu’elle pouvait être utile en combat.

Malheureusement, même lorsqu’elle obtient du temps d’écran, c’est reste bien souvent médiocre, sans moments véritablement marquants. Il n’y a pas de combat intense en tête-à-tête où nous pouvons l’encourager, ni même une scène où elle dépasse ses limites.

15. Hanta Sero (Cellophane)

Bones

Ce n’est un secret pour personne que My Hero Academia s’est inspiré des comics de super-héros américains. Kohei Horikoshi l’a non seulement admis, mais il a aussi créé un personnage en hommage à Marvel.

Dès la première fois que vous rencontrez Sero, vous ne pouvez pas vous empêcher de comparer ses pouvoirs avec ceux de Spider-Man. De plus, l’adolescent est fan d’un super-héros américain qui ressemble beaucoup à notre propre Spidey.

Cependant, Sero reste lui aussi bien souvent sur la touche comparé à d’autres, n’atteignant jamais le niveau de son inspiration. Il apparaît principalement à des fins comiques aux côtés de Kirishima et Kaminari. Mais sa personnalité sympathique et le fait qu’il fasse partie du “BakuGang” lui ont donné un coup de pouce en termes de popularité.

14. Kyoka Jiro (Earphone Jack)

Bones

Rockstar de la Seconde A, Jiro est l’une des héroïnes les plus sympathiques de My Hero Academia, dans le sens où on peut facilement s’identifier au personnage. Elle est introvertie, adore la musique et n’hésite jamais à taquiner ses amis.

Jiro est aussi une jeune femme courageuse qui choisit de devenir une héroïne professionnelle, et ce alors qu’elle aurait très bien pu choisir la facilité en devenant musicienne, comme ses parents le désiraient. Comme la plupart de ses camarades de classe, elle n’obtient pas beaucoup de temps d’écran. Mais contrairement à beaucoup d’entre eux, lorsqu’elle le fait, elle sait en tirer parti.

Que ce soit lors du Festival culturel de Yuei ou lors de son combat face à All For One, Jiro a réussi à bien se mettre en avant. Par ailleurs, c’est en partie grâce à elle qu’Eri va retrouver le sourire pour la première fois depuis de longues années, ce qui en fait probablement l’une de ses plus belles victoires à ce jour.

13. Mezo Shoji (Tentapoulpe)

Bones

My Hero Academia a souligné à plusieurs reprises les difficultés rencontrées par les hétéromorphes. Cependant, alors que Spinner a agi contre les préjugés et a choisi le côté obscur, Shoji a décidé de devenir un héros pour sauver des gens malgré ce qu’il a subi.

Rien que pour cela, Shoji est peut-être l’un des meilleurs héros de la Seconde A, d’autant qu’on a pu voir qu’il était prêt à risquer sa vie pour quelqu’un et qu’il ferait n’importe quoi pour protéger ses camarades. Le contraste entre son apparence pouvant être effrayante de prime abord et son authentique gentillesse lui permettent ainsi de se distinguer un peu du reste des élèves, et ce malgré qu’il soit laissé sur la touche dans la globalité de l’intrigue.

12. Tsuyu Asui (Froppy)

Bones

Qui n’aime pas Tsuyu ? Même les fans au cœur de pierre sont obligés d’aimer cette gentille et franche aspirante héroïne. Couplée à ses traits uniques de grenouille, elle était destinée à être un succès.

Tsuyu est une fille courageuse qui veut protéger ses amis. Cependant, elle est aussi réaliste, comme on peut le voir lorsqu’elle est en désaccord avec le plan de Kirishima pour sauver Bakugo. Tous les héros n’ont pas besoin d’être impulsifs et prêts à se sacrifier ; nous avons aussi besoin de certains qui peuvent garder leur sang-froid dans les situations qui l’exigent.

11. Denki Kaminari (Chargéclair)

Bones

Bien que Kaminari ne soit pas le meilleur combattant ni même le plus intelligent, il compense par ses pitreries hilarantes. Faisant partie du “BakuSquad”, il traîne toujours avec Kirishima et Sero et n’a pas peur de se moquer de Katchan.

Cependant, malgré son rôle de personnage comique, il manie un Alter très puissant qui, s’il est utilisé correctement, peut même rivaliser avec l’Explosion de Bakugo.

Malheureusement, nous aurions aimé le voir exploiter davantage le potentiel de son Électricité. Pourtant, sa dynamique avec ses camarades de classe et plus tard celle avec Hitoshi Shinso sont suffisantes pour lui valoir une bonne place dans ce classement.

10. Momo Yaoyorozu (Creaty)

Bones

Outre Shoto, le seul autre élève à être entré à Yuei sur recommandation est Momo. Elle est la plus intelligente et la plus riche de la classe et possède l’un des Alters les plus compliqués parmi ses pairs.

Franchement, si la Création appartenait à quelqu’un d’autre que Momo, il ne pourrait pas l’utiliser aussi efficacement, ce qui en dit long sur son intelligence.

Le développement de Momo se concentre sur sa confiance en elle et ses compétences en matière de leadership. Au début, elle a du mal à prendre des décisions. Mais au fil du temps, elle parvient à surmonter cela, non seulement en poussant son Alter à de nouveaux sommets, mais aussi en inspirant ses camarades de classe à faire de leur mieux.

9. Fumikage Tokoyami (Tsukuyomi)

Bones

Tokoyami a sans aucun doute l’apparence la plus unique parmi les 20 élèves de la Seconde A. Avec une tête d’oiseau et un corps humain, il est impossible de ne pas le remarquer.

Son Alter, Dark Shadow, est l’un des pouvoirs les plus intrigants de l’histoire. C’est parce que ce n’est pas juste un pouvoir ; c’est une entité à part entière qui vit en lui depuis son plus jeune âge.

En tant que personnage, Tokoyami avait beaucoup de potentiel. Cependant, tout n’est pas exploré dans l’histoire. Mais nous avons tout de même un aperçu de son développement après son stage chez Hawks. Les deux ont une dynamique touchante et c’est agréable de voir Tokoyami s’épanouir sous la direction de Hawks.

8. Toru Hagakure (Invisible Girl)

Bones

Pendant longtemps, personne n’a prêté attention à la fille invisible de la Seconde A. Elle n’a suscité qu’un peu de curiosité de la part des fans lorsque beaucoup la soupçonnaient d’être la traîtresse de Yuei.

Ce n’est que lors de l’Arc du Traître de Yuei que nous découvrons le véritable potentiel de Hagakure. Bien qu’elle soit visiblement invisible (sans mauvais jeu de mots), il est impossible de ne pas remarquer son rôle plus tard dans la série. Elle qui avait principalement un rôle comique à l’origine a finalement su montrer qu’elle pouvait être vraiment utile au fil de l’intrigue.

7. Yuga Aoyama (Can’t Stop Twinkling)

Bones

Contrairement à Hagakure, nous sommes forcés de remarquer Aoyama dès le début. Mais pas de manière positive. Trop tape-à-l’œil avec un design de personnage médiocre et un nom de héros qui l’est encore plus, le jeune héros ne donnait pas vraiment matière à ce qu’on s’intéresse à lui.

Mais lorsque nous apprenons enfin son véritable but, nous ne pouvons pas nous empêcher de le voir sous un nouveau jour. Il est ce que Deku aurait pu devenir si les circonstances avaient été différentes et si Deku n’était pas celui qu’il est.

Cependant, c’est justement ce qui rend Aoyama si humain et ce qui nous permet de s’identifier à lui. Il y a peu de gens comme Deku, mais des gens vulnérables sont exploités tout le temps, comme Aoyama. De plus, sa rédemption après la révélation est rien de moins qu’inspirante.

6. Tenya Iida (Ingenium)

Bones

Au début de My Hero Academia, tout laissait à penser qu’Iida serait l’un des personnages principaux de la série. Et c’était le cas, du moins jusqu’à l’Arc Stain. Puis Iida s’est en quelque sorte perdu dans la foule de la Seconde A.

Mais le délégué de la classe fait un retour remarquable pendant la Bataille Finale. En réalité, c’est grâce à lui que Shoto rejoint sa famille au dernier moment et arrête Crématorium, sauvant ainsi leurs vies.

Cependant, Iida avait plus de potentiel que d’être un personnage assistant pour Shoto. Il est l’ami proche de Deku et Ochaco. Mais contrairement à eux, il ne va pas rester très longtemps sous le feu des projecteurs. S’il l’avait fait, peut-être qu’il aurait été classé plus haut en tant que l’un des meilleurs personnages de My Hero Academia.

5. Eijiro Kirishima (Red Riot)

Bones

Les gars qui braillent à propos de la virilité masculine sont rarement virils… sauf si le gars en question est Kirishima. Aussi bruyant qu’excentrique, c’est un adolescent au grand cœur avec beaucoup de patience. Après tout, comment pourrait-il se lier d’amitié avec Bakugo sans cela ?

Bien que son amitié avec Bakugo ne soit pas tout ce qui le définit, elle lui rapporte certainement des points auprès des fans. Leur dynamique est à la fois hilarante et adorable, étant alors source de divertissement pour les autres élèves de la classe, mais aussi pour les fans.

Plus important encore, Kirishima est une personne très courageuse qui comprend ses limites et travaille pour les améliorer. Il a aussi une conscience très forte, ce qui fait de lui un héros incroyable.

4. Ochaco Uraraka (Uravity)

kohei horikoshi/shueisha, bones

Les personnages principaux féminins ont parcouru un long chemin depuis Sakura de Naruto et Orihime de Bleach, et Ochaco en est un excellent exemple. Bien qu’elle soit aussi gentille que les deux autres, elle est également très bien écrite avec une personnalité et un objectif qui lui sont propres.

Cela ne veut pas dire qu’Ochaco ne se retrouve pas entraînée dans le trope de la sempiternelle romance shonenique. Cependant, elle ne laisse pas cela entraver ses aspirations. Pour elle, aimer Deku passera toujours après sauver des gens et réaliser son rêve.

L’Alter d’Ochaco peut sembler amusant, mais elle le rend magistralement approprié pour le combat grâce à ses compétences en arts martiaux. C’est tellement rafraîchissant de voir une héroïne de shonen obtenir ses propres combats et les gagner comme une pro au lieu de pleurer à l’aide auprès du protagoniste.

3. Shoto Todoroki (Shoto)

Viz Media

Parmi tous les personnages de la Seconde A, Shoto est certainement celui qui a l’aura la plus proche de celle d’un protagoniste. Il est doté d’un look unique et d’un Alter très puissant, a un passé bien écrit et de vrais problèmes familiaux, notamment avec son père.

Cependant, le personnage était assez discret au départ. Ce n’est qu’à partir de l’Arc du Championnat sportif de Yuei que le jeune garçon va véritablement se révéler, lorsque nous avons appris une partie de son passé, ce qui a mené au match explosif entre lui et Deku.

Depuis lors, Shoto n’a fait que s’améliorer. Non seulement il est devenu plus fort, mais il a également connu une incroyable évolution. De la haine de son père à l’acceptation de la totalité de son Alter, l’aspirant héros est finalement devenu la personne qu’Endeavor ne pouvait pas être.

2. Katsuki Bakugo (Great Explosion Murder God Dynamight)

crunchyroll

Ayant d’abord commencé en tant que brute intimidant Deku, Bakugo (aka Katchan) a énormément évolué au fil de l’intrigue, le personnage ayant alors eu droit à un arc de rédemption bien plus émouvant qu’on aurait pu l’imaginer de prime abord.

Il est difficile de déceler le vrai Bakugo car il est caché sous sa personnalité explosive. Mais comme nous le voyons finalement, sous son arrogance et son impulsivité, se cache un garçon peu sûre de lui qui n’est pas à l’aise pour partager ses vrais sentiments.

L’arc de personnage de Bakugo tourne autour de sa relation avec Deku. Il l’a intimidé pendant la majeure partie de leur vie. Nous apprenons plus tard à quel point il s’est toujours senti inférieur à Deku et a agi en conséquence. Le voir accepter ses propres faiblesses et travailler pour les rectifier a probablement été l’une des parties les plus satisfaisantes de My Hero Academia.

1. Izuku Midoriya (Deku)

bones/crunchyroll

Sans surprise, la première place revient au protagoniste lui-même. Et c’est complètement mérité, vu combien Deku a grandi tout au long de l’histoire. Ayant au départ une vision assez manichéenne du monde, il a appris au fur et à mesure que la société et les individus qui la composent sont plus nuancés qu’on pourrait le penser.

Lorsque My Hero Academia a commencé, beaucoup l’ont critiqué comme étant une copie de Naruto avec un protagoniste très gentil mais sous-estimé et son rival supérieur. Cependant, Deku a fait taire tout le monde à mesure que les arcs se succèdent, se développant à la fois en puissance et en caractère.

Deku n’est pas Naruto. Sa gentillesse et son empathie lui sont propres tout comme ses faiblesses. Il commence au bas de l’échelle et travaille jusqu’à ce qu’il soit digne de manier l’Alter suprême que son idole lui a offert. Et une fois tout terminé, on espère vraiment qu’il pourra conserver le One For All et qu’il deviendra le plus grand héros qu’il mérite d’être.

