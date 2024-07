Alors que nous approchons de la conclusion de My Hero Academia, les fans ont décidé de troller Deku, ressortant alors d’anciens dossiers sur le protagoniste.

Alors que la fin du manga My Hero Academia est normalement prévue pour cet été, il a été confirmé que toute l’histoire se déroule sur une année scolaire. Cela va ainsi marquer la fin d’une aventure qui aura duré une décennie, de nombreux fans n’étant pas encore prêts à faire leurs adieux à Midoriya Izuku (aka Deku) et tous les autres personnages de l’œuvre de Kōhei Horikoshi.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour rappel, l’histoire nous raconte comment Deku a rejoint la Seconde A du fameux lycée Yuei (ou U.A.) afin de devenir un super-héros. C’est là-bas qu’il fera la rencontre de nombreux jeunes aspirants héros qui deviendront de véritables amis au fil du temps. Et c’est justement une image des élèves de cette classe de la filière héroïque du lycée qui a récemment attiré l’attention de certains fans, et ce à cause d’un détail en particulier, à savoir la cravate de Deku.

L’article continue après la publicité

Sur l’image en question, qui provient de My Hero Academia: Heroes Rising, le deuxième film d’animation de la franchise sorti en 2019 au Japon, on peut donc voir une différence notable sur Deku. En effet, sa cravate est beaucoup plus courte que chez les autres élèves de la Seconde A. Les fans s’en sont alors donnés à cœur joie sur Reddit, trollant le jeune héros de toutes les manières possibles et imaginables.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Son père ne lui a jamais appris la bonne technique », écrit un internaute, tandis qu’un autre ajoute : « Je crois fermement que ce serait un échec de l’histoire si All Might ne lui apprenait pas à la nouer correctement avant la fin du manga, c’est le développement de personnage que j’ai besoin de voir. »

Il y a fort à parier que beaucoup seraient enclins à voir Deku et son idole All Might dans leur vie quotidienne, de nombreux fans étant prêts à tout pour en voir un peu plus sur les protagonistes de My Hero Academia, même dans un registre dit “tranche de vie” (ou “slice of life” en anglais).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais cela ne s’arrête pas là, puisque les internautes sont même allés jusqu’à ressortir d’anciennes théories obscures sur le père biologique du héros : « C’était l’un des éléments que les théoriciens de Dad For One utilisaient comme preuve. Deku ne savait pas nouer une cravate et AFO n’en portait jamais », peut-on lire dans un commentaire.

En tout cas, une chose est sûre, c’est que la fin de My Hero Academia est très certainement l’un des moments les plus attendus de 2024. Reste à voir si la conclusion du manga parviendra à satisfaire les attentes du public.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et pour en apprendre davantage sur My Hero Academia, découvrez quel est ce sombre détail sur les super-vilains que les fans viennent de remarquer, ou encore quelle est cette référence au passé de Shigaraki repérée dans le chapitre 427. Vous pouvez également consulter notre explication sur la fin de Dabi et le dénouement de la famille Todoroki.