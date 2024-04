Film Haikyu!! : date de sortie, intrigue, trailer, tout ce qu’il faut savoir

Après avoir dominé le box-office au Japon, Haikyu!! s’apprête à conquérir le monde pour ce qui sera sûrement le plus grand match de volley-ball jamais vu. Voici tous les détails sur la date de sortie du film Haikyu!! et comment le regarder.

Haikyu!! était déjà considéré comme l’un des meilleurs animes de sport, mais le nouveau film d’animation ne fait que renforcer cette réputation. Haikyu!! The Dumpster Battle (ou La bataille des poubelles en version française) a déjà battu quelques records au box-office, et ce alors qu’il n’est même pas encore sorti à l’international.

Depuis que Shōyō Hinata et Tobio Kageyama se sont rencontrés pour la première fois dans le manga de Haruichi Furudate en 2011, nous savions que ce jour viendrait. De nombreux fans attendaient donc le moment où ils deviendraient des joueurs expérimentés visant l’obtention de leur diplôme, la prochaine étape dans leur carrière de volleyeur étant alors le championnat régional tant convoité.

Pourront-ils l’emporter avec l’équipe du lycée Karasuno ? Pour le découvrir, il faudra regarder le nouveau film, Haikyu!! The Dumpster Battle. Voici toutes les informations qu’il faut savoir pour vous préparez comme il faut !

Le film Haikyu!! sera disponible dans nos salles de cinéma à partir du 12 juin 2024.

Sony et Crunchyroll gèrent la distribution à l’international, permettant une sortie mondiale du prochain film d’animation.

Haikyu!! The Dumpster Battle est sorti le 16 février 2024 au Japon, devenant l’un des films les plus rentables de l’année pour le public nippon. Il s’agit de la première partie du film Haikyu!! FINAL, qui aura droit à un second volet prochainement. Ces deux long-métrages feront normalement office de conclusion pour l’anime.

Intrigue du film Haikyu!!

Haikyu!! The Dumpster Battle couvre l’affrontement épique entre les écoles rivales Karasuno et Nekoma.

Les deux équipes de volley-ball sont en compétition pour le titre de la meilleure équipe de la région, un objectif que Hinata et Kageyama poursuivent depuis le tout début de l’anime.

Il est donc approprié que tout leur travail acharné les ait menés au grand écran. Le prix sera âprement disputé, et on peut s’attendre à ce que l’équipe de Nekoma se donne encore plus que d’habitude, menant à certaines des séquences les plus grandioses de l’anime jusqu’à présent.

Bande-annonce du film Haikyu!!

La première bande-annonce de Haikyu!! The Dumpster Battle est sortie en septembre 2023, et elle mettait l’accent sur Hinata et les autres joueurs de Karasuno se préparant pour leur grand match.

Nous avons un aperçu de la relation qu’entretient Karasuno avec le lycée Nekoma, et plus particulièrement du lien unissant Hinata à Kenma Kozume, le passeur de l’équipe.

Une autre bande-annonce est arrivée en mars 2024, mettant en lumière Nekoma cette fois-ci. Bien qu’ils soient dépeints comme plus compétitifs et impitoyables que jamais, cela donne une vraie ambiance sportive à l’histoire. Après tout, eux aussi désirent ardemment la victoire.

Le film Haikyu!! sera-t-il disponible en streaming ?

Non, le film Haikyu!! ne sera pas disponible en streaming, du moins pas tout de suite. Le film sera diffusé dans les cinémas du monde entier à partir de fin mai, et devrait vraisemblablement arriver sur Crunchyroll quelque temps après.

Voici tout ce qu’il fallait savoir sur le film Haikyu!!. Et pour d’autres films d’animation, voici tous les détails du prochain film My Hero Academia : You’re Next, ou encore l’annonce du crossover Baki Hanma vs Kengan Ashura.