Spy x Family Code White : y a-t-il une scène post-générique dans le film ?

La famille Forger a débarqué dans nos salle de cinéma avec Spy x Family Code : White, mais certains se demandent peut-être si le film d’animation comporte une scène post-générique. On vous dit tout.

Disponible chez nous depuis le 17 avril 2024, Spy x Family Code : White marque donc le grand retour de la famille Forger, les fans étant impatients de retrouver Loid, Yor et Anya (sans oublier Bond bien sûr) dans le premier long-métrage de cette franchise désormais très populaire.

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, Spy x Family est un manga de Tatsuya Endō qui a eu droit à son adaptation animée en 2022, produite par les studios CloverWorks et Wit Studio. L’anime a rapidement rencontré un franc succès auprès des fans de shonens, ces derniers ayant été séduits par la famille insolite formée par ce trio de personnages atypiques. Un succès qui a également été confirmé par la récente arrivée de la première saison dans le catalogue Netflix.

Et alors que la saison 2 de l’anime s’est terminée en septembre dernier, le public attendaient que la famille Forger reviennent pour une nouvelle aventure déjantée dans Spy x Family Code : White. Mais certains se demandent peut-être s’il y a une scène post-générique à la fin du film d’animation. On vous dit si cela vaut le coup d’attendre jusqu’à la toute fin.

Y a-t-il une scène post-générique dans Spy x Family Code : White ?

Oui, Spy x Family Code : White comprend une petite scène après que le générique soit totalement terminé.

Cette courte scène arrive après que le générique de fin soit complètement terminé, les productions du Marvel Cinematic Universe (MCU) nous ayant ainsi habitué à rester en salles jusqu’à la toute fin du générique.

Bien sûr, attendre pendant le générique n’est guère une corvée quand vous avez de la musique composée par Shuhei Mutsuki et Makoto Miyazaki ainsi que (K)now Name dans les oreilles. Comme le reste de la bande-son, le générique de fin est rythmé par une musique amusante et enjouée, avec un ending qui s’intègre parfaitement à la franchise populaire.

Une fois que vous avez vu tous ceux qui ont rendu le film possible, vous assistez à un bref retour sur une intrigue secondaire que vous auriez pu oublier. Attention : spoilers à venir !

Quelle est la scène post-générique dans Spy x Family Code : White ?

Dans la scène post-générique, Franky Franklin réapparaît après avoir été envoyé en mission pour trouver de la liqueur de cerise.

Alors que le reste de l’histoire se déroulait et que la famille Forger était bien occupée, il est parvenu à se procurer une bouteille. Hélas, Loid n’a pas pris contact avec lui, laissant son informateur et ami de longue date debout dans la rue au point de rendez-vous en plein froid, attendant un collègue qui ne viendra jamais.

Le film se termine sur une note amusante, sorte de petit clin d’œil pour toutes les fois où le personnage est laissé en plan par le célèbre espion du WISE.

