Le chapitre 427 de My Hero Academia va faire revenir ce super-vilain disparu

Les spoilers du chapitre 427 de My Hero Academia ont révélé le sort de ce super-vilain que l’on avait plus vu depuis quelque temps.

My Hero Academia est actuellement au milieu de son épilogue. Nous découvrons enfin ce qui est arrivé aux principaux personnages après la fin de la Bataille Finale. Après être revenu sur le sort de certains vilains très populaires, comme par exemple Tomura Shigaraki et Crématorium (ou Dabi en VO), le chapitre 427 est sur le point de confirmer le statut de Kai Chisaki.

Kai Chisaki, également connu sous le pseudonyme d’Overhaul, est certainement l’un des super-vilains les plus emblématiques de la série. Agissant en tant qu’antagoniste principal de l’Arc des Huit Préceptes de la Mort (ou Shie Hassaikai), il est l’homme qui a torturé Eri et mené des expériences sur elle pendant des années, utilisant son sang pour fabriquer et vendre les fameuses balles détruisant les Alters.

Après avoir été vaincu par Deku, il a purgé une peine de prison avant de s’évader de Tartarus pendant la Guerre de Libération du Paranormal. Il conclut ensuite un contrat avec All For One et Lady Nagant pour l’amener à Deku.

Il finit par perdre contre le jeune héros et exprime ses regrets d’avoir échoué envers le précédent chef des Huit Préceptes. Cependant, Deku lui dit qu’il devrait regretter ce qu’il a fait à Eri à la place. Après cela, Chisaki disparaît des radars pendant un certain temps.

Mais il semblerait que le vilain soit de retour dans le chapitre 427 de My Hero Academia. Selon les récents spoilers, Tsukauchi révèle à Deku et All Might que Chisaki a été arrêté après la fin de la Bataille Finale. L’ancien boss des Huit Préceptes, qui est aussi le grand-père d’Eri, s’est réveillé du coma dans lequel l’Alter de Chisaki l’avait plongé, grâce à certains objets de soutien.

Le boss en question va voir Chisaki en prison et lui dit que l’organisation criminelle a été dissoute. Il confie à quel point il est déçu par le vilain qui a dévié du chemin de l’humanité. L’homme âgé lui rappelle de ne pas oublier les choses horribles qu’il a faites à Eri, même si elle finira par l’oublier.

Cependant, il promet également à Chisaki qu’il restera à ses côtés malgré tout, et continuera de le réprimander jusqu’à sa mort. C’est une fin douce-amère pour ce vilain qui a marqué de nombreux fans, qui passera le reste de sa vie en prison mais aura la compagnie de son ancien chef.

Ce que Chisaki a fait à Eri est impardonnable. C’est pourquoi certains pourraient penser que cette fin semble trop douce pour un vilain de son acabit. Cependant, My Hero Academia prône des valeurs telles que l’espoir et la rédemption. Et Chisaki ne fait pas figure d’exception, le sort du personnage reflétant lui aussi cet aspect-là de l’histoire.

