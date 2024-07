Jujutsu Kaisen confirme la mort de ce personnage, les fans ont la haine

Après des années de mystère autour du statut de Nobara, Gege Akutami a confirmé sa mort, mais les fans de Jujutsu Kaisen ne sont pas du tout satisfaits de sa fin.

Nobara Kugisaki était l’un des personnages principaux de Jujutsu Kaisen avant l’Arc du Drame de Shibuya. C’est pourquoi de nombreux fans ont eu le cœur brisé après sa disparition à la fin de cet arc. Elle a combattu le fléau notoire Mahito, qui a réalisé qu’en plus de Yuji, Nobara était également son ennemie naturelle.

Cependant, le manga n’a jamais spécifiquement confirmé sa mort et a laissé son statut « inconnu » pendant de longues années. Depuis sa disparition, l’histoire ne l’a mentionnée qu’à deux reprises, sans véritablement confirmer son statut. Même maintenant, les fans sont confus par la décision de Gege de la retirer de l’histoire, étant alors divisés quant à son potentiel retour. Pour rappel, c’est dans le chapitre 210 que Yuji Itadori avait demandé à Megumi Fushiguro des nouvelles de Nobara, mais ce dernier était resté silencieux à son sujet.

“Avant de commencer l’arc de Shibuya, Gege avait déjà décidé d’éliminer Nanami et Nobara à Shibuya.”

Comme rapporté par l’internaute Myamura, réputé pour partager régulièrement du contenu sur la franchise, c’est grâce à un livret spécial disponible lors de l’exposition Jujutsu Kaisen se tenant dans le complexe commercial Shibuya Hikarie à Tokyo que l’on a pu avoir de ses nouvelles. Il contient plusieurs questions auxquelles Gege Akutami a répondu, l’une d’elles confirmant qu’il a décidé de retirer Nobara et Nanami de l’histoire.

La mort de Nanami a été confirmée instantanément. Cependant, Arata a emmené Nobara en traitement d’urgence après avoir arrêté son saignement. Les fans de Jujutsu Kaisen ne l’ont plus jamais revu après cela, et le fait que sa fin soit confirmée via une simple interview est plus qu’insatisfaisante pour certains d’entre eux.

Un fan a alors exprimé son mécontentement sur X/Twitter, déclarant : « Nobara étant morte il y a 140 chapitres (4 ans) sans confirmation réelle de son statut pendant tout ce temps pour finalement apprendre qu’elle est morte est en fait une écriture bâclée. »

« Il aurait dû être clair plutôt que de faire traîner les fans pendant des années. Je n’ai jamais été fan du fait que ce ne soit pas clairement déclaré que Nobara était morte. Cela a donné aux fans ce que nous savons maintenant être un faux espoir. Et encore une fois, pendant des années », a partagé un autre.

Un autre internaute a également ajouté : « Je déteste simplement la façon dont le départ de Nobara a été traité. Cette page a rendu sa mort si ambiguë que cela a enlevé de son impact et m’a plus confus qu’autre chose. »

Et pour en apprendre davantage sur Jujutsu Kaisen, découvrez quels étaient les derniers mots que Geto devait initialement dire à Gojo, ou encore comment la saison 3 tease déjà l’animation magistrale de ce personnage.