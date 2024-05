5 choses à savoir avant de voir le film Haikyû !! La guerre des poubelles

Haikyû !! La guerre des poubelles va propulser l’anime de volleyball sur grand écran, mais quelques détails sont à prendre en compte si vous n’êtes pas à jour dans la franchise ou que vous comptez la découvrir en salle.

Rien de tel qu’un bon anime de sport pour commencer l’été et vous donner l’envie de vous mettre au volley. Haikyû!! fait très certainement partie des meilleures séries du genre, offrant tous les éléments pour apprécier l’histoire et les actions : un protagoniste outsider à la volonté bien trempée, des personnages variés et passionnants pour l’accompagner sur le chemin qu’il a choisi, et une animation faisant honneur au sport.

Mais aussi excellent soit l’anime, il n’est pas forcément adapté aux novices pour autant. Et si le film – qui a enfin obtenu son titre officiel La guerre des poubelles en français – est attendu de pied ferme par une cohorte de supporters survoltés, il peut être utile de prendre en compte certaines informations avant d’acheter son ticket de cinéma.

Voici rien que pour vous un entraînement accéléré pour vous mettre à jour et savoir dans quoi vous vous engagez en allant voir Haikyû !! La guerre des poubelles.

Les équipes rivales de Haikyû !! La guerre des poubelles ne se sont jamais affrontées

crunchyroll

Du moins, pas dans un match officiel ! Et c’est justement tout l’intérêt de l’intrigue : alors que dans la série, on nous présente une rivalité quasi-ancestrale entre les lycées Karasuno et Nekoma, les deux équipes n’ont pas eu l’occasion d’échanger officiellement.

À travers les différentes saisons, les objectifs de nos héros du lycée Karasuno se multiplient. Et au-delà de la volonté de briller au sommet, un autre but se dessine : pouvoir faire face à l’équipe du lycée Nekoma dans une rencontre officielle, et ainsi tenir une promesse perdue avec le déclin du club de volleyball au fil des années.

Shôyô Hinata est le personnage principal, mais le sujet du film est l’équipe entière

crunchyroll

Les spectateurs ont suivi le parcours de Shôyô Hinata pour arriver au climax de Hakyû !!, mais c’est sur toute l’équipe que l’accent est mis, présentant également les coéquipiers.

Pour atteindre la compétition nationale, Hinata a dû tout donner. Plutôt petit comparé au reste des sportifs de la discipline, il a souvent été sous-estimé. Mais en véritable héros d’anime, le jeune homme aura su faire preuve de volonté et de courage pour surprendre et l’emporter face aux mauvaises langues.

Pourtant, le lycéen n’est pas le seul à avoir suivi une voie difficile pour parvenir au Saint Graal : chacun des membres de l’équipe a consacré du temps et fait des sacrifices pour en arriver là. À l’image de Tobio Kageyama, les spectateurs peuvent aussi découvrir les histoires des autres sportifs de Haikyû!!

Le titre La guerre des poubelles vient du nom des équipes qui s’affrontent dans le film Haikyû !!

haruichi furudate/shueisha

En effet, il y a d’un côté les Corbeaux de Karasuno, et de l’autre les Chats de Nekoma dans Haikyû !! Deux animaux souvent représentés en train de s’affronter dans une décharge au fil de l’anime, dans une guerre sans fin.

La guerre des poubelles peut ne pas paraître très reluisant comme titre, mais est hautement symbolique dans Haikyu !! Car la confrontation entre les deux équipes était attendue depuis longtemps, considérée même comme un objectif aussi important que finir en compétition nationale – et gagner.

Les matchs auront lieu au tournoi national de printemps

Crunchyroll

L’histoire de Haikyû !! La guerre des poubelles va tourner autour du championnat du printemps, alors que l’équipe de Karasuno a enfin atteint les nationales : il s’agit de la plus grande compétition de volleyball pour les lycées.

Il s’agit donc de la saison sportive la plus réussie pour nos jeunes héros, qui parviennent à faire remonter la pente à une équipe jusqu’ici en déclin. En effet, le club avait autrefois atteint le même niveau, grâce à la présence d’un autre joueur impacté par sa petite taille et surnommé le “petit géant” pour sa capacité à dominer les autres malgré tout. Depuis, l’équipe n’a jamais passé les qualifications, au point de se retrouver affublée du surnom des “Corbeaux sans ailes”.

Ce ne sera pas le dernier film de Haikyû !!

Haruichi Furudate/Shueisha, Haikyuu Production Committee

Haikyû !! La guerre des poubelles n’est que la première partie du diptyque qui couvrira la fin du manga de Haruichi Furudate. Car le match opposant Karasuno et Nekoma n’est pas encore la finale du championnat.

Mais pas de panique : quel que soit le gagnant, vous pouvez vous attendre à deux films remplis d’action et d’émotions. Et si vous souhaitez vous remettre à jour ou découvrir l’anime, vous pourrez retrouver les quatre saisons de Haikyu!! sur Crunchyroll.

Pour voir Haikyû !! La guerre des poubelles, il faudra vous rendre dès le 12 juin en salle. Mais si ça ne suffit pas, vous pouvez également consulter notre liste des animes sortis ce mois-ci.

