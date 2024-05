Chainsaw Man – Reze Arc : tout ce qu’on sait sur le film

Après une première saison sensationnelle, l’anime Chainsaw Man doit revenir sous la forme d’un film d’animation. Nous avons tous les détails sanglants sur le film Chainsaw Man, et ce que cela pourrait signifier pour la saison 2.

Les fans de Chainsaw Man ont été époustouflés par l’anime basé sur le manga désormais culte de Tatsuki Fujimoto. Les escapades de Denji, armé de ses membres-tronçonneuses, ont rapidement permis à l’adaptation par le studio MAPPA de se positionner comme étant l’un des animes les plus populaires au moment de sa sortie fin 2022.

Après une période de silence suivant la saison 1, nous avions appris qu’un film d’animation était en développement. Oui, Chainsaw Man pourrait bien arriver dans nos cinémas, croyez-le ou non.

De nombreux fans attendent avec impatience de pouvoir découvrir la suite des aventures de Denji et Pochita, et c’est pourquoi nous avons réuni ici toutes les informations connues à ce jour concernant le prochain film de la franchise, intitulé Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc.

La date de sortie de Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc n’a pas encore été annoncée. Au plus tôt, nous pourrions nous attendre à ce que le film sorte dans le courant de l’année 2025.

crunchyroll

Le film Chainsaw Man a été annoncé fin 2023, et bien que nous ayons eu un court teaser, nous ne savons pas à quel point la production est avancée. La première saison de l’anime s’est terminée en décembre 2022, l’équipe pourrait donc avoir planché sur le projet depuis plus d’un an maintenant, mais il se pourrait également que la décision d’adapter la suite de l’anime sous la forme d’un film d’animation plutôt qu’une deuxième saison “classique” soit plus récente. Quoi qu’il en soit, nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus à ce sujet.

Y a-t-il une bande-annonce pour le film Chainsaw Man ?

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc n’a pas encore de bande-annonce. Un bref teaser a été publié en même temps que l’annonce du film, avec une image de Reze, qui est un personnage majeur du prochain arc.

La vidéo nous tease alors quelques scènes entre Denji et Reze, les deux personnages étant assez proches dans la suite de l’intrigue. Mais si Reze apparaît comme une jeune fille gentille et douce dans ce bref aperçu, les lecteurs du manga savent qu’il ne faut pas se fier aux apparences.

Que se passera-t-il dans le film Chainsaw Man ?

Le film Chainsaw Man adapte l’Arc Reze, une histoire qui implique une espionne soviétique nommée Reze qui se trouve être elle aussi une hybride, ayant fusionné avec le Démon-Bombe, et qui est en mission pour assassiner Denji. Reze est la femme que nous voyons dans le teaser, et malgré ses meilleures intentions, elle et Denji vont développer un lien qui ne va pas lui faciliter la tâche pour sa mission.

L’Arc Reze est parfois connu sous le nom du Bomb Girl Arc en anglais, et il dure 14 chapitres. C’est plus que suffisant pour un long-métrage, et cela laisse trois arcs complets (soit environ 45 chapitres) de la Saga de la Sécurité Publique pour la prochaine saison de Chainsaw Man.

Jusqu’à présent, le manga Chainsaw Man a été divisé en deux parties : la Saga de la Sécurité Publique et la Saga de l’Académie, toujours en cours. Il reste donc encore beaucoup de chapitres avant que l’anime ne rattrape le manga.

La saison 2 de Chainsaw Man est-elle prévue ?

La saison 2 de Chainsaw Man n’a pas encore été confirmée. Pour l’instant, Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc est la seule suite annoncée à la première saison.

MAPPA

Il est possible que l’Arc Reze soit également inclus dans la saison 2 de Chainsaw Man, tout comme cela avait été le cas chez ufotable avec le film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, le film : Le Train de l’Infini (2020). Après que le film d’animation Demon Slayer soit sorti au cinéma, la première partie de la saison 2 de l’anime était revenue sur l’arc du Train de l’Infini pendant plusieurs épisodes.

À noter toutefois que tout ceci n’est que spéculation pour l’instant, puisque la saison 2 de Chainsaw Man n’a pas encore été officiellement annoncée.

Nous n’avons pas encore d’informations concernant la sortie de Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, mais une sortie en salle suivie d’une diffusion sur Crunchyroll reste à ce jour le plus probable.

Les films d’animation basés sur des franchises populaires obtiennent de plus en plus de sorties en salles dans le monde entier, avec en 2024 Spy x Family Code : White qui est sorti à l’international, et qui sera bientôt suivi par Haikyuu!! La Guerre des Poubelles ou encore Blue Lock – Épisode Nagi, qui sont tous deux prévus pour cet été. C’est pourquoi on peut facilement supposer que Chainsaw Man ait droit à un traitement similaire, étant donné que la saison 1 de l’anime avait énormément fait parler d’elle.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons plus de détails concernant Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, donc restez à l'écoute !