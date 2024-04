Après Chainsaw Man, ce manga émouvant a droit à un film qui hype déjà les fans

Alors que de nombreux fans d’anime ont découvert Tatsuki Fujimoto avec Chainsaw Man, une autre œuvre du mangaka va bientôt avoir droit à son adaptation en film d’animation. Un long-métrage qui s’est récemment dévoilé au travers d’un nouveau trailer, et qui en a ému plus d’un.

Ce nouveau film d’animation, Intitulé Look Back, pourrait bien être l’une des plus belles surprises de cette année 2024. Adapté du manga one-shot éponyme de Tatsuki Fujimoto, qui est principalement connu pour être le créateur de Chainsaw Man, la date de sortie de ce long-métrage est prévue pour le 28 juin 2024 au Japon. L’animation est assurée par le Studio Durian, et c’est le réalisateur Kiyotaka Oshiyama (Flip Flappers) qui est en charge du projet.

Look Back est un drame poignant sur une adolescente, Ayumu Fujino, dont le manga publié dans le journal scolaire est célèbre dans l’école. Cependant, lorsque le manga de Kyomoto, une autre élève qui vient rarement à l’école, reçoit plus d’éloges pour son art détaillé, Fujino devient incroyablement jalouse. Ainsi commence son parcours précaire pour apprendre à dessiner des mangas.

Le film se concentre sur la dynamique entre Fujino et Kyomoto et montre des émotions incroyablement authentiques chez les deux filles. C’est une histoire déchirante et les spectateurs doivent avoir des mouchoirs à portée de mains avant de regarder le film Look Back.

La dimension émotionnelle présente dans le film est d’autant plus mise en avant grâce à la bande-annonce récemment publiée. Partagée sur la chaîne YouTube d’Avex Pictures, elle offre aux spectateurs un aperçu de l’intrigue proposée par Fujimoto. Et il semblerait que l’histoire de Fujino et Kyomoto ait déjà fait pleurer les fans, et ce avant même sa sortie.

La réputation de Fujimoto concernant ses talents de mangaka contribue également aux attentes élevées pour ce prochain film d’animation. Ce n’est un secret pour personne qu’il est capable de rendre ses personnages brillamment humains et bouleversants, et les fans sont d’ores et déjà persuadés que cette nouvelle adaptation sera à la hauteur des attentes du public.

“Ça a l’air absolument fantastique. En tant que grand fan de Fujimoto, j’ai hâte de voir ça, il est vraiment d’un autre niveau”, commente un utilisateur sur Reddit, faisant l’éloge de la bande-annonce du film.

“J’ai littéralement eu les larmes aux yeux en regardant ça”, écrit un autre fan.

“Bon sang, ils ont vraiment sorti la meilleure adaptation d’une œuvre de Tatsuki Fujimoto, merci Oshiyama”, déclare un autre fan à propos du manga du créateur de Chainsaw Man et du réalisateur en charge de son adaptation.

Look Back suscite de grandes attentes de la part des fans et à en juger par la bande-annonce, il promet de les combler pleinement. En attendant, voici un aperçu de tous les animes à ne pas manquer ce mois-ci, ainsi que notre top des animes à voir absolument en 2024. Et pour les fans de Fujimoto, découvrez quel est ce prochain anime qui est aussi déjanté que Chainsaw Man selon les fans.

