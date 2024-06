La suite du film Haikyû !! La Guerre des Poubelles déjà confirmée avant même sa sortie

Les fans d’animes de sport peuvent se réjouir car le deuxième film Haikyū!! semble déjà confirmé suite à la sortie mondiale de La Guerre des Poubelles le 31 mai.

Figurant dans la liste des films d’animation les plus attendus de 2024, les fans étaient d’autant plus impatients de découvrir HAIKYÛ !! La Guerre des Poubelles, étant donné que le long-métrage doit servir de conclusion à l’anime. Disponible chez nous à partir du 12 juin, le film est sorti le 31 mai dans de nombreux pays du monde.

Et il semblerait que le succès du premier film Haikyū!!, qui a cartonné au box-office depuis sa sortie en février dernier au Japon, a permis à la franchise de s’assurer une suite. Car pour rappel, la Toho et le créateur du manga, Haruichi Furudate, avaient initialement annoncé deux films, en lieu et place d’une saison 5 de l’anime Haikyū!!.

Alors que La Guerre des Poubelles a rapidement obtenu une date de sortie et une bande-annonce suite à cette annonce, il n’y avait pas eu de nouvelles concernant le deuxième film Haikyū!!, du moins jusqu’à maintenant. Juste au moment où La Guerre des Poubelles a commencé à être diffusé à l’international, le deuxième film a été repéré dans la base de données de MyAnimeList (MAL). Sur le site, le prochain film d’anime est répertorié comme « Haikyuu!! Final Part 2 ».

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une annonce officielle à proprement parler, le fait qu’il soit présent dans la base de données de MAL apparaît comme une sorte de confirmation officieuse. Et s’il n’y a clairement pas eu de doute sur le fait que le film Haikyū!! ait droit à sa seconde partie (surtout après ses revenus au box-office), l’ajout à la base de données de MAL consolide encore un peu plus le statut du prochain long-métrage de la franchise.

Cela donne également aux fans un indice sur la sortie du deuxième film Haikyū!!, qui pourrait bien débarquer plus tôt qu’ils ne l’auraient attendu. S’il apparaît déjà sur MAL, alors le film d’animation pourrait facilement arriver en 2025. Cependant, ni MAL ni aucune des sociétés de production n’ont encore révélé de fenêtre de sortie précise.

Les fans sont absolument ravis de cette confirmation concernant le deuxième film Haikyū!!. Comme le dit un internaute sur X/Twitter, “En d’autres termes, c’est devenu réel.”

Certains fans souhaitent que l’anime continue après le deuxième film, même si ces films ont été annoncés comme les derniers de la franchise. Pourtant, le manga Haikyū!! a encore beaucoup à offrir, et il y a clairement matière pour un autre film.

“Veuillez faire comme L’Attaque des Titans et étirer la finale en quatre parties différentes, je ne peux pas supporter que ça se termine”, écrit un autre fan.

“Ils feraient mieux de le faire durer au moins 3 heures, sinon,” dit un troisième.

Que leur souhait concernant le deuxième film Haikyū!! se réalise ou non reste à voir. Pour l’instant, il y a le premier film Haikyū!! à apprécier. Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, HAIKYÛ !! La Guerre des Poubelles suit le match titulaire entre Karasuno et Nekoma alors qu’ils s’affrontent dans le troisième tour des finales de Tokyo.

Pour bien se préparer avant HAIKYÛ !! La Guerre des Poubelles, voici les choses à savoir avant d’aller voir le film. Vous pouvez également découvrir la liste des tous les animes à voir en streaming ce mois-ci.