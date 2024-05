Kaiju No. 8 Épisode 6 : date de sortie, images et spoilers

On arrive déjà à la moitié de l’anime Kaiju No. 8, et Kafka va se retrouver sur le terrain pour la première fois : date et heure de sortie, images et spoilers, on vous dit tout sur l’épisode 6.

Kafka est loin du nettoyeur de carcasses désabusé que le public rencontré au début de l’anime Kaiju No. 8 ! Accepté à l’essai parmi les Forces de Défense, notre héros attachant se rapproche toujours plus de son rêve de se hisser aux côtés de son amie d’enfance Mina Ashiro.

Mais le petit nouveau va devoir faire ses preuves s’il compte être pris définitivement dans la 3e unité. Ça tombe bien : les nouvelles recrues vont être envoyées en mission, pour défendre la ville contre un gigantesque kaiju. Date et heure de sortie, premières images et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 6 de Kaiju No. 8.

L’épisode 6 de Kaiju No. 8 sera disponible le 18 mai 2024 sur Crunchyroll.

Il pourra d’abord être regardé en direct à 16h, puis à partir de 16h30 en version sous-titrée pour celles et ceux qui auraient manqué le premier créneau. Enfin, la VF sera diffusée à partir de 17h le même jour.

Images et spoilers de l’épisode 6 de Kaiju No. 8

L’épisode 6 marquera le début de l’arc Opération Éradication à Sagamihara : les recrues de la 3e unité devront faire leur preuve sur le terrain, mais tout ne vas pas se passer comme prévu.

Le site officiel de l’anime présente la suite de Kaiju No. 8 avec ce résumé : “Un kaiju est apparu à Sagamihara ! Les nouvelles recrues se voient confier leur première mission : éliminer les petites créatures à l’arrière de l’unité. Kafka, qui a été averti qu’il serait licencié s’il ne se montrait pas performant dans les trois mois, est à la fois anxieux et excité par le travail de ses rêves. Reno, inspiré par Kafka, s’investit lui aussi à fond dans la mission. L’opération commence enfin !“

À la fin de l’épisode 5, alors que Kafka et le vice-commandant Hoshina discutent, l’alarme retentit dans la caserne de la 3e unité : les nouveaux soldats des Forces de Défense vont pouvoir assister à leur premier combat contre un kaiju, et notre héros pourra prouver qu’il a sa place dans leurs rangs.

Les spectateurs découvriront un honju gigantesque accompagné de ses yoju à l’apparence de champignons. Alors que la plus grosse bestiole est réservée à la commandante Mina Ashiro, le reste des troupes devra se concentrer sur les nombreux kaiju plus petits, qui prolifèrent. Quant aux nouvelles recrues, elles resteront sur les lignes arrière, mais devront tout de même participer aux combats.

Kikoru Shinomiya fera encore des étincelles, mais les autres petits nouveaux ne seront pas en reste, dévoilant leur progression fulgurante après leurs différents entraînements. De son côté, trop inefficace en combat, Kafka participera à sa manière en puisant dans ses connaissances de nettoyeur de carcasses.